La producción y la venta de vehículos caen en Brasil en febrero en medio de la crisis

Brasil fabricó en febrero 197.035 vehículos, entre automóviles, utilitarios, camiones y autobuses. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Río de Janeiro, 5 mar (EFE).- La producción y la venta de vehículos cayeron en febrero en Brasil, tanto en comparación con enero como frente al mismo mes de 2020, en medio de la crisis generada por la falta de piezas para las fábricas y por las nuevas medidas de restricción de movilidad para combatir la pandemia.

Brasil fabricó en febrero 197.035 vehículos, entre automóviles, utilitarios, camiones y autobuses, lo que representa una caída del 1,3 % frente a la producción en enero (199.707 unidades) y del 3,5 % en comparación con la de febrero de 2020 (204.206), informó este viernes la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Se trata de la menor producción de vehículos en Brasil en un febrero desde 2016, cuando el país sufrió su mayor recesión en varias décadas, y también de la menor para un mes desde julio del año pasado, cuando las fábricas comenzaron a retomar sus operaciones tras los primeros meses de la pandemia.

De acuerdo con la patronal del sector, en febrero fueron comercializados en Brasil 167.391 vehículos nuevos, con una caída del 2,2 % en la comparación con enero (171.146 unidades) y del 16,7 % frente al mismo mes de 2020 (200.997).

En febrero del año pasado Brasil aún no enfrentaba la pandemia de la covid (el primer caso fue registrado el 26 de febrero), que obligó a las fábricas a cerrar sus puertas en las semanas en que rigieron las medidas restrictivas más severas y a reducir su producción en los meses siguientes para adecuarla a una baja demanda.

Las ventas de automóviles se desplomaron el año pasado debido al aumento del desempleo, a la reducción de la renta de los trabajadores y a la incertidumbre generada por la propia pandemia.

FÁBRICAS ENFRENTAN ESCASEZ DE PIEZAS Y MATERIAS PRIMAS

Pese a que Brasil comenzó a recuperarse en el segundo semestre de 2020 de la paralización de actividades provocada por la pandemia en los primeros meses de la crisis sanitaria, las ventas aún no han vuelto a sus niveles prepandemia y la producción ha sido afectada en los últimos meses por la falta de componentes y piezas para las fábricas.

"La pandemia provocó una crisis en la oferta de productos porque no todos volvieron a la misma velocidad", admitió el presidente de Anfavea, Luiz Carlos Moraes, en la rueda de prensa en la que anunció los resultados del sector en febrero.

Algunas fábricas tuvieron que paralizar sus plantas o reducir su producción por la falta de piezas, especialmente chips, semiconductores, neumáticos, acero, plásticos y cauchos.

Moraes afirmó que la Anfavea prevé que el problema de falta de plásticos y cauchos se solucionará en las próximas semanas con la normalización del abastecimiento.

Admitió, sin embargo, que la escasez de chips y semiconductores es global, de solución más difícil y que viene afectando a la industria en general en todo el mundo.

"Aún viviremos momentos de mucha emoción porque no vemos una solución de esos problemas a corto plazo", dijo.

El ejecutivo también señaló que los actuales inventarios en las plantas tan solo cubren 18 días de ventas y admitió su temor de que las medidas sanitarias restrictivas anunciadas en los últimos días por varios gobiernos regionales y municipales de Brasil vuelvan a golpear al sector.

Brasil vive actualmente una segunda ola de la pandemia más virulenta y letal, provocada entre otros factores por la circulación de cepas del virus más contagiosas, y en los últimos días ha registrado récords en el número de muertes por covid.

Hasta el jueves el gigante latinoamericano acumulaba cerca de 261.000 muertes y 10,8 millones de contagios por covid, que lo convierten en el segundo país con más víctimas por la enfermedad en el mundo y el tercero con más casos.

Para intentar frenar el ritmo de contagios, los gobiernos regionales volvieron a imponer restricciones a la movilidad, toques de queda y cierres de sectores no esenciales.

La Anfavea informó igualmente que Brasil exportó en febrero 33.100 vehículos, con un crecimiento del 32 % frente a enero (25.000 unidades) y una caída del 12,2 % en la comparación con el mismo mes del año pasado (37.700).