La necesidad del Elche mide a un Sevilla herido

Elche (Alicante)/Sevilla, 5 mar (EFE).- Un Elche muy necesitado de puntos para salir de la cola recibe este sábado en el Martínez Valero al Sevilla, herido tras su última derrota en la Liga y su reciente eliminación de la Copa del Rey, en ambos casos ante el Barcelona.

El cuadro de Julen Lopetegui viaja, no obstante, con la pretensión de que no le pasen factura esos resultados y reencontrarse con una victoria en LaLiga, en la que cumple objetivos al estar en zona 'Champions' con un buen colchón de puntos sobre el quinto en la tabla.

El equipo andaluz acumulaba seis triunfos seguidos en este torneo, racha que truncó el pasado sábado con la visita al Sánchez Pizjuán del Barcelona (0-2), rival que pocos días después volvió a superarlo en la Copa, lo que supuso dos derrotas seguidas y con un balance de cero goles a favor y cinco en contra, porcentajes desconocidos por los sevillistas en este curso.

El objetivo ahora es volver a recuperar sensaciones ante un rival que, tras la visita al estadio Martínez Valero, volverá a medirse al conjunto hispalense en Sevilla el próximo 17 de marzo en el partido de la jornada segunda que tienen pendiente y con el que se regularizaran en esta competición.

Lopetegui valora con los suyos el estado físico de los jugadores, con mucha acumulación de partidos, para sacar un once en la ciudad alicantina y compatibilizarlo con el del próximo martes, cuando el Sevilla juega en el campo del Borussia Dortmund alemán la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en la que busca una complicada clasificación tras el 2-3 de la ida.

Los internacionales argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña volvieron a jugar algunos minutos el miércoles en la Copa tras una ausencia de varias semanas por lesión y con pocas sesiones de entrenamientos, por lo que habrá que ver cómo están para el sábado con Dortmund en la recámara.

También habrá que ver la evolución del portero marroquí Yassine Bono, baja de última hora en la vuelta de la semifinal copera por una lesión en un dedo de una mano, y del lateral Aleix Vidal, que sufrió un pinchazo muscular en el choque del Camp Nou.

Además, Lopetegui desveló este viernes, en la comparecencia de prensa previa al choque, que el central francés Jules Koundé forzó para jugar esta semana ante el Barça y que por ello tendrá que esperar hasta última hora para elegir a los más aptos para el partido de Elche, con lo que la alineación titular se convierte en una gran incógnita en todas sus líneas.

El conjunto ilicitano, penúltimo, quiere añadir puntos a las buenas sensaciones que ha venido mostrando desde el regreso de Fran Escribá al banquillo. El partido ante el Sevilla abre para el Elche un intenso y exigente mes de marzo en el que debe afrontar exigentes visitas al Real Madrid y Getafe, además de la del Sánchez Pizjuán.

El técnico del Elche, que ha sumado una victoria y dos derrotas en sus los partidos que ha dirigido al equipo, recupera para este partido a Josan Ferrández, fuera del equipo en las últimas dos jornadas por problemas físicos.

El colombiano Johan Mojica, con un problema muscular, ha sido duda durante toda la semana, pero finalmente llegará a la cita, mientras que el argentino Emiliano Rigoni está descartado tras sufrir una lesión en Granada.

Escribá, salvo sorpresa, dará continuidad al bloque que perdió la pasada jornada, por lo que mantendrá en ataque a la pareja formada por los argentinos Guido Carrillo y Lucas Boyé, escoltada en los extremos por Josan y Fidel.

- Alineaciones probables:

Elche: Edgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Dabi Calvo, Josema o Mojica; Josan, Marcone, Guti, Fidel; Lucas Boyé y Guido Carrillo.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Rekik; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Munir; y En-Nesiry.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Hora: 16:15 horas.

Estadio: Martínez Valero.

La clave: El equipo ilicitano intentará aprovechar el desgaste físico y mental del Sevilla en la Copa del Rey para sumar puntos vitales.

El dato: El Sevilla ha mejorado sus estadísticas en los últimos años en sus visitas a Elche, donde no pierde desde 1977.

La frase: Fidel Chaves: “La eliminación de la Copa puede afectar anímicamente al Sevilla”

El entorno: El partido será presenciado en directo por el máximo accionista del Elche y representante de jugadores, Christian Bragarnik, recién llegado de Argentina.