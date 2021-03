La ilusión de Alfredo Arias ante un alicaído Once Caldas

En la imagen, el entrenador de Deportivo Cali, el uruguayo Alfredo Arias Sánchez. EFE/Ernesto Guzman Jr./Archivo

Bogotá, 5 mar (EFE).- El técnico uruguayo Alfredo Arias mantiene intacta la ilusión de que su equipo, el Deportivo Cali, continúe como líder de la liga colombiana y en la undécima jornada tendrá un reto grande, el Once Caldas, un campeón de la Copa Libertadores que hoy pasa por sus horas más bajas de los últimos años.

El sábado en el estadio Palogrande, de Manizales, el 'Blanco blanco' y el 'Azucarero' se verán las caras en el duelo más atractivo de la jornada, en la que también sobresalen otros encuentros como Águilas Doradas-Atlético Nacional y América-Deportivo Pereira.

El Deportivo Cali, primero con 22 puntos, buscará retomar la senda del triunfo porque si bien es líder cómodo del torneo, acumula tres jornadas consecutivas sin ganar y su nivel ha bajado en los últimos partidos, por lo que necesita un envión anímico para mantenerse en lo más alto.

Sin embargo, Arias tendrá que lidiar con la baja de una de sus piezas clave: el extremo John Vásquez, que tiene un problema físico, y se prevé que sea reemplazado por jugadores como Kevin Velasco o Yeison Toloza.

Entre tanto, el Once Caldas, que dirige el exseleccionador de Colombia y El Salvador Eduardo Lara, ocupa el decimosexto lugar de la tabla con seis puntos en nueve partidos y vive una crisis de resultados que se agravó con la derrota 2-0 con el Deportivo Pereira el fin de semana anterior.

El 'Blanco Blanco', ganador de la Libertadores de 2004, tendrá como ausencia al lateral David Murillo, quien fue expulsado en el juego anterior y cumplirá una fecha de suspensión ante el Deportivo Cali.

Por otra parte, el bicampeón América de Cali buscará el domingo su segunda victoria al hilo ante el Pereira tras haber derrotado 0-1 al Patriotas esta semana en un duelo pendiente de la primera jornada, triunfo con el que rompió una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

El equipo del argentino Juan Cruz Real tendrá como principal baja el centrocampista Felipe Jaramillo, que dejó esta semana el equipo para sumarse al Deportes La Serena de Chile.

Igualmente son dudas el veterano goleador Adrián Ramos y el extremo Duván Vergara, las dos grandes figuras del equipo que han estado ausentes en las últimas jornadas por lesión.

El Pereira, que destituyó la semana pasada al uruguayo Jorge Artigas, viene motivado tras haber conseguido su primer triunfo del año ante el Once Caldas y buscará revalidar el buen rendimiento mostrado ante los 'Diablos Rojos'.

De otro lado, el Atlético Nacional visitará el sábado al Águilas Doradas con la mirada puesta en revalidar el gran momento que vive tras haber goleado 5-0 al Alianza Petrolera.

El técnico brasileño Alexandre Guimaraes contará en este partido con un envalentonado Jonatan Álvez, delantero uruguayo que no había podido convertir pero que contra Alianza Petrolera anotó dos dianas.

Igualmente estarán el creativo Jarlan Barrera, máximo artillero del torneo con seis goles, y el central juvenil Yerson Mosquera, uno de los jugadores colombianos de mayor proyección.

. Partidos de la undécima jornada:

05.03: Independiente Medellín-La Equidad y Junior-Atlético Bucaramanga.

06.03: Once Caldas-Deportivo Cali y Águilas Doradas-Atlético Nacional.

07.03: América de Cali-Deportivo Pereira, Jaguares-Patriotas y Boyacá Chicó-Deportes Tolima.

08.03: Independiente Santa Fe-Deportivo Pasto.

09.03: Alianza Petrolera-Millonarios.