La francesa Dassault insinúa un plan B si fracasan las conversaciones sobre los cazas europeos

PARÍS, 5 mar (Reuters) - El presidente ejecutivo del fabricante francés de aviones Dassault Aviation sugirió la creación un plan alternativo en caso de que fracasen las conversaciones entre Francia, Alemania y España sobre el proyecto de un avión de combate conjunto, pero dijo que seguía creyendo en el intento de crear un sistema de combate tripulado y no tripulado.

"No creo que esté en peligro de muerte, pero no voy a decir que el paciente no tenga dificultades", dijo Eric Trappier sobre el proyecto lanzado en 2019.

"El jefe de una empresa debe tener siempre en mente un Plan B. Hace todo para que el Plan A tenga éxito, todo. Pero el día que el Plan A no funcione necesita un Plan B", dijo en una rueda de prensa cuando se le preguntó qué pasaría si las conversaciones fracasaban.

(Reporte de Tim Hepher; editado en español por Michael Susin en la redacción de Gdansk)