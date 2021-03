La Fiscalía colombiana pide al juez precluir la investigación contra Álvaro Uribe

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. EFE/ JUAN ZARAMA/Archivo

Bogotá, 5 mar (EFE).- La Fiscalía de Colombia pidió este viernes la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó "no tienen la característica de delito".

"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o participe", informó la Fiscalía en un comunicado.