Kupcho lucha contra la migraña pero comparte la cima del torneo de LPGA de Ocala (Florida)

La estadounidense Jennifer Kupcho luchó contra una migraña y terminó con una tarjeta con 67 golpes, cinco bajo par, para compartir el liderato después de la primera ronda del jueves en el LPGA Drive On Championship.

Kupcho logró cuatro birdies seguidos en los nueve primeros hoyos y luego aguantó el dolor para una buena ronda e igualar a sus compatriotas Nelly Korda y Austin Ernst en el liderato en el Golden Ocala, cerca de Orlando.

"En el 14 (hoyo) estaba lista para salir del campo de golf", dijo Kupcho. "No me sentía bien. "En el tee del 18 (hoyo), comencé a sentir entumecimiento en mi mano. Creo que tengo un poco de rigidez en el cuello... Me paré y dije: 'No hay forma de que pueda confiar en mí misma para golpear (el tiro) ahora mismo'".

La china Yan Jing y la estadounidense Jaye Marie Green compartieron el cuarto lugar con 68 impactos, mientras que un grupo con 69 golpes le seguía los pasos.

Luego de birdies en los hoyos cuatro, quinto, sexto y séptimo, Kupcho recogió su último birdie en el 13 y paró, y se dirigió a una habitación oscura sobre el campo de prácticas.

"Es bastante malo (la migraña)", dijo Kupcho, quien agregó que veía borroso. "No puedo ver nada a la izquierda. Definitivamente es muy difícil. Simplemente me apoyé mucho en mi caddie y confié en él, traté de hacer lo mejor que pude".

Kupcho, en busca de su primera victoria en el circuito de la LPGA, dijo que tuvo tres de esos dolores de cabeza durante la temporada baja, pero que ahora le golpean "recientemente con bastante frecuencia".

"Por lo general, lo borroso desaparece en 45 minutos, pero simplemente aparecen en cualquier momento", añadió Kupcho.

La mexicana Gaby López terminó la ronda en el sexto lugar con otras nueve jugadores, todas con 69 impactos cada una (-3).

- Resultados del jueves en la primera ronda del torneo de la LPGA Drive On Championship (Par-72):

1. Jennifer Kupcho (USA) 67

. Nelly Korda (USA) 67

. Austin Ernst (USA) 67

4. Yan Jing (CHN) 68

. Jaye Marie Green (USA) 68

6. Gaby López (MEX) 69

. Hur Mi-jung (KOR) 69

. Lydia Ko (NZL) 69

. Megan Khang (USA) 69

. Lee6 Jeong-eun (KOR) 69

. Lindy Duncan (USA) 69

. Mariah Stackhouse (USA) 69

. Jessica Korda (USA) 69

. Leona Maguire (IRL) 69

. Katherine Kirk (AUS) 69

