Kiko Rivera recuerda a su padre en el día de su cumpleaños

MADRID, 5 (CHANCE)



Hoy es un día muy especial en la familia Pantoja, ya que es el día en el que Paquirri hubiese celebrado su cumpleaños por todo lo alto como lo hizo hasta que tristemente falleció en Pozoblanco. Muchos han sido los años en los que hemos visto como Isabel Pantoja enviar flores al panteón de su difunto marido, pero este año nos ha llamado mucho la atención saber que la cantante no ha enviado nada, pero sí su hijo, Kiko Rivera, el que últimamente está más cerca de él que nunca.



Con un storie, Kiko Rivera ha mostrado a todos sus seguidores las flores que ha enviado a la tumba de su padre: "De tu hijo y tus nietos" una frase preciosa, pero que nos ha llamado mucho la atención porque no hemos visto otro ramo, ni otra dedicatoria, ni nada... y esto nos extraña por dos razones:



1. Isabel Pantoja siempre enviaba un ramo en conjunto



2. O no ha enviado, o no ha contado este año con su hijo.



¿La respuesta? Nos metemos en el Instagram de Kiko Rivera y él mismo nos explica qué ha sucedido... Isabel Pantoja ha enviado un ramo individual con el que recordar a su marido: "TU ESPOSA" y Kiko Rivera otro en el que exponía el mensaje anteriormente citado. Un detalle muy feo por parte de la cantante que solamente demuestra la mala relación que hay entre ambos y la decisión de ésta de no volver a tener relación con él, al menos por el momento.



"Felicidades papá! Hoy Mama vuelve a equivocarse conmigo y por primera vez en la felicitación de todos los años mando quitar mi nombre ....como yo lo sabia porque se lo ruin y rastrera que es ya estaba todo preparado para ello. Perdón por el alboroto papá te amo por encima del ?? no mereces nada de lo que mamá está haciendo pero tranquilo todo estará en orden dentro de poco" ha sido el mensaje que ha puesto Kiko Rivera en sus redes sociales y además ha añadido otro mensaje en el que explica por qué ha hecho público esto:



"Esto solo va a estar hasta las 17 publicado después lo quitaré. Solo es para que sepáis la verdad porque había salido la noticia errónea y ya dije que no volvería a callarme nada. Que tengáis un bonito día. Solo quiero que sepáis que yo sigo adelante y feliz de tener la familia que tengo. Mi mujer y mis hijas"