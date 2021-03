Kevin Bacon expone el racismo y la corrupción en la serie "City on a Hill"

Fotografía cedida este viernes, cortesía de Paramount Plus, donde se observa a los actores Aldis Hodge (i) y Kevin Bacon (d), en la serie "City on a Hill". EFE/ Eric Ogden/Paramount Plus SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 5 mar (EFE).- El actor estadounidense Kevin Bacon consideró que la serie "City on a Hill", en la que interpreta a un agente del FBI corrupto en el Boston de los años 90, será vista desde "otra perspectiva" gracias a los acontecimientos tan impactantes que se vivieron en el 2020 como el caso de George Floyd.

"El 2020 fue un año muy importante en términos de ajuste de cuentas hablando del racismo sistemático que existe acá (en Estados Unidos). Ahora que viene nuestra serie claro que la gente la va a ver con otro lente", respondió a Efe el actor en rueda de prensa con medios internacionales.

La primera temporada de "City on a Hill" fue grabada en el 2019 y es ahora que llega a Latinoamérica gracias al relanzamiento de la plataforma de Paramount+.

La serie está situada en los años 90 cuando Boston atravesaba uno de los momentos más violentos de su historia, en un contexto de racismo y corrupción y que se acopla de manera dolorosa a la realidad actual.

En ella se da seguimiento a la interesante dupla que el abogado honesto Decourcy Ward (Aldis Hodge) hará con Jackie Rohr (Bacon), un agente veterano del FBI corrupto pero respetado, para lograr el llamado "milagro de Boston".

"El hecho de que los dos personajes principales sea uno blanco y uno negro y cada uno con diferentes puntos de vista sobre el mundo, hace que inherentemente haya un tratamiento de la raza (en la serie) y de maneras más complejas", ahondó Bacon.

El actor también señaló que el rodaje de la segunda temporada se llevó a cabo durante el tiempo en el que sucedieron acontecimientos como el asesinato de George Floyd y el de Breonna Taylor, ambos a manos de agentes policíacos estadounidenses, y que dichos sucesos influyeron en el tratamiento de la historia.

"Los escritores tuvieron mucho tiempo libre y la oportunidad de mirar los guiones de nuevo debido a lo que les sucedió a George y a Breonna. Creo que eso fue algo bueno porque nos dimos cuenta que la serie tendría un impacto específico", aseguró.

La trayectoria de Bacon es larga, ha sido parte de más de 90 producciones audiovisuales y sus personajes siguen siendo recordados, como el caso de Valentine McKee en "Tremors" (1990) o Ren McCormack en "Todos a Bailar" (1984).

"Para ser franco el haber podido vivir de la actuación por tantos años es algo que no tomo por sentado", dijo Bacon.

Y pese a su amplio catálogo de papeles, confesó que aún existen personajes que lo siguen sorprendiendo y ese es el caso de Jackie Rohr, un "Jackie" más que se suma a la lista de sus interpretaciones.

"Tenía que actuar a este hombre. He hecho a muchos personajes de Boston y agentes del FBI, incluso he actuado alrededor de seis Jacks y Jackies, pero este tipo es completamente diferente a cualquier cosa que había hecho", afirmó.

Pero Rohr es un hombre duro y difícil, lleno de defectos y antivalores de los que Kevin ha tenido que quitarse moralismos a la hora de interpretarlo para serle fiel a su personaje.

"En la primera temporada lo ves consumiendo cocaína, teniendo a una mujer que no es su esposa, este hombre vive al límite y le gusta hacerlo. Intento mantenerme fiel a quien es y en ese sentido trato de no tener miedo a interpretarlo", explicó.

La segunda temporada llegará a la misma plataforma el 12 de abril.