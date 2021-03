José Ortega Cano acude al hospital por unas molestias en el estómago acompañado por Ana María Aldón

03/03/2021 Ortega Cano acudió al hospital con Ana María Aldón para hacerse unas pruebas médicas EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Tras pasar por la Covid-19 en Navidad, ahora José Ortega Cano ha reconocido que su estado de salud es delicado y arrastra unas secuelas estomacales bastante dolorosas que le limitan bastante en su día a día. Siempre con el apoyo incondicional de su mujer, Ana María Aldón, con la que ha demostrado tener una relación maravillosa, el maestro llegaba al hospital para someterse a nuevas pruebas médicas que tenía programadas.



Con algunas dificultades para caminar, el diestro confirmó que siente "algunas molestias" en la zona del estómago que le tienen preocupado en los últimos días, tanto es así que no han dudado en acudir al hospital para cerciorarse de que todo está bien. Mientras que Ana María - con un llamativo pelo color verde - prefería que fuera Ortega Cano el que explicara su estado de salud, el maestro confirmaba esperanzado en su entrada al hospital: "Nada, que todo salga bien".



Después de varias horas en el interior, la pareja volvía a salir mucho más relajada. Confirmando que "todo había ido muy bien" y que "me han hecho dos pruebas", Ortega Cano comentó que los dolores de estómago irían remitiendo poco a poco con el paso de los días ya que todo estaba perfectamente. Con ayuda de Ana María para sentarse en el asiento del copiloto, fue la ex concursante de 'Supervivientes' la que condujo el coche de vuelta a casa.



A pesar de la buena etapa profesional que está viviendo la gaditana como colaboradora de 'Viva la Vida', lo cierto es que la pareja ha tenido algunos problemas con un acosador que se ha dedicado a hacerles el día a día más complicado. "Eso es una persona que está regular de la cabeza y bueno, no. No tiene nada de importancia" explicó el propio Ortega Cano tras conocerse la noticia.