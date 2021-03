Jefe de la OMS advierte a Brasil que la situación "es muy seria"

politicsJefe de la OMS advierte a Brasil que la situación "es muy seria"Ginebra, 5 Mar 2021 (AFP) - El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este viernes a Brasil que la situación sanitaria "es muy seria" y le urgió a tomar "medidas agresivas" para atajar el nuevo rebrote de la pandemia del coronavirus."La situación es muy seria y estamos muy preocupados. Las medidas sanitarias que Brasil tome deberían ser agresivas, al mismo tiempo que avanza en la vacunación", dijo en rueda de prensa el jefe de la Organización Mundial de la Salud."La preocupación no gira tan solo en torno a Brasil, sino también en torno a los vecinos de Brasil, es casi América Latina en su conjunto, muchos países, excepto dos más o menos", alertó el director de la OMS. "Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá, así que esto no solo trata de Brasil, creo que atañe a toda América Latina", señaló.El director de la OMS comparó la situación de Brasil con otros países, donde se observaron "tendencias a la baja" y dijo que en el gigante sudamericano la situación era "al alza o simplemente estable", por lo que Brasilia "tiene que tomarse esto muy muy en serio".Con 260.970 fallecidos por covid-19, el gigante sudamericano es el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia, solo superado por Estados Unidos (520.563 muertos), según un balance de la AFP basado en datos oficiales.En los últimos días, Brasil registró récords consecutivos de fallecidos por covid-19 en un solo día (1.641 el martes y 1.910 el miércoles).Por su parte, Michael Ryan, jefe de la OMS para el programa de respuestas de emergencias, también presente en la rueda de prensa, llamó a "no bajar la guardia en otras áreas", como las medidas de distancia física, si no se quiere "desperdiciar la esperanza que brinda la vacuna".bur/jz/jvb/mls