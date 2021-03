Isabel Pantoja se desmarca de Kiko Rivera a la hora de enviar flores a la tumba de Paquirri

06/03/2020 Isabel Pantoja, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Una nueva polémica, otro nuevo malestar, otro enfrentamiento... como lo queramos llamar, el caso es que Isabel Pantoja ha vuelto a dejar en evidencia a su hijo o al menos esa era su intención, creyéndose que Kiko Rivera no se acordaría de su padre en el día de su cumpleaños. La cantante ha enviado flores a la tumba de su difunto marido y esta vez, por primera vez, ha enviado un ramo sin mencionar a su hijo: "TU ESPOSA".



Kiko Rivera, que ha demostrado estar por encima del juego sucio de su madre, también ha querido enviar un ramo de flores con el siguiente mensaje: "TU HIJO Y NIETOS", con el que no solamente ha demostrado que se acuerda de su padre, sino que está por encima de las malas intenciones que tiene Isabel Pantoja de dejarle mal de cara al público.



Él mismo ha comentado en sus redes sociales la jugarreta de su madre y ha asegurado que se vuelve a equivocar, no solamente con él, sino con toda su familia, a la que no ve desde hace ya muchos meses y con la que ha roto el contacto por el enfrentamiento directo que tiene con el dj.



En estas imágenes podemos ver que, además del ramo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, hay uno que, aunque no sabemos de quién es, se trata de una persona que no se ha olvidado, a pesar de los años que han pasado, de la muerte del gran torero Paquirri.