Isabel Pantoja podría haber zanjado su relación con Agustín Pantoja

MADRID, 5 (CHANCE)



Según se ha comentado en el programa 'Sálvame Diario' Isabel Pantoja y su hermano Agustín no mantienen ningún tipo de relación en estos momentos. Todo comienza cuando la cantante se entera gracias al requerimiento recibido por su examiga, la quiosquera, de la demanda por no haberle devuelto el dinero que le prestó en el pasado. La tonadillera pensaba que eso ya estaba arreglado y ha empezado a sospechar de su hermano.



Es por eso por lo que Isabel Pantoja ha iniciado una auditoría para ver todos sus ejercicios económicos desde que salió de la cárcel hasta día de hoy, incluso se ha llegado a asegurar que Agustín Pantoja podría abandonar Cantora en las próximas horas tras no tener ningún tipo de relación con su hermana.



El periodista Ricarco ha entrado en directo en el programa para hablar de esta exclusiva que se ha contado por primera vez en 'Sálvame Diario'. Un acontecimiento histórico en el clan Pantoja que podría cambiar todo en la relación actual entre Isabel y Kiko, ya que la cantante podría darse cuenta que su hermano ha llevado a cabo tejemanejes con su dinero que la sitúan en la complicada posición.



Además, Chelo García Cortés ha explicado que Agustín Pantoja abandonaría en las próximas horas la finca porque la discusión con su hermana va a más y ya no podrían ni verse las caras en el hogar donde han estado viviendo ambos en los últimos años.