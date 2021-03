Irak.- El Papa se reúne con 12 refugiados iraquíes en Roma y emprende su viaje al país

ROMA, 5 (EUROPA PRESS)



El Papa se ha reunido durante unos pocos minutos con un grupo de 12 refugiados iraquíes presentes en Roma con la ayuda de la comunidad de San San Egidio, la organización católica fundada por Andrea Riccardi, muy activa en el ámbito de la acogida a los inmigrantes.



Según informaron algunos periodistas presentes en el avión que llevará al Santo Padre hasta Irak en el viaje más difícil de su pontificado, en medio de una pandemia y con recientes episodios de violencia en una base militar, el encuentro se produjo antes de las 7 de la mañana en su residencia de Casa Santa Marta con la mediación del Limosnero Apostólico el cardenal polaco Konrad Krajewski.



Posteriormente, el Papa emprendió vuelo a Irak a las 7.30 horas. Está previsto que el avión papal aterrice en torno a las 14:00 (hora local) en Bagdad (capital de Irak). Nada más aterrizar el pontífice tendrá un encuentro privado con el primer ministro de Irak, Mostafá al Kazemi, en la sala VIP del aeropuerto internacional de Bagdad.



La última vez que se reunió con él fue el 25 de enero en el Vaticano. Allí mismo, el Santo Padre realizará la tradicional visita de cortesía privada al presidente de la República de Irak, Barham Salí. Al finalizar, el Papa participará en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad y pronunciará su primer discurso.



A final del día está previsto que el Papa se traslade a la catedral siro-católica de "Nuestra Señora de la Salvación" en Bagdad para el encuentro con los Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas en donde pronunciará otro discurso.



En 2010 el templo cristiano sufrió un atentado terrorista en 2010 en la que perdieron la vida más de 45 personas entre ellas dos sacerdotes Thair y Wasim, a los que el Papa rendirá homenaje. Bruni ha destacado que no es casualidad que el primer "encuentro de culto" tenga lugar en esta Iglesia que fue restaurada en 2021 y donde hay un placa de mármol que recuerda "la sangre versada" en el atentado.



Al día siguiente, sábado, el Papa viajará en avión de Bagdad a Nayaf en donde visitará al ayatolá Alí al Sistani, la principal autoridad chií en Irak. Bruni ha enmarcado este encuentro en la óptica de la "fraternidad" que propone el Papa en su tercera encíclica 'Fratelli Tutti'. Al Sistani es uno de los clérigos chiíes más influyentes, con millones de seguidores en todo el mundo.



En Occidente es principalmente conocido por su prestigio y su peso en la política iraquí, especialmente a partir de la invasión estadounidense en 2003. Al Sistani, considerada una voz moderada, ha jugado un papel fundamental como mediador político y referente moral en Irak, lo que le ha dado gran influencia en un país que está en el centro de la pugna entre Estados Unidos e Irán.



Luego, el Santo Padre viajará en avión de Nayaf hacia Nasiriya en donde participará en un encuentro interreligioso en la llanura de Ur y pronunciará un discurso. Aquí se erige el cementerio musulmán más grande del mundo. El domingo el Papa viajará en avión a Erbil, capital del Kurdistán iraquí, donde será recibido en el Salón Vip Presidencial del Aeropuerto de Erbil por las autoridades religiosas y civiles de la región semiautónoma.



Este punto se erige como el último refugio de los cristianos en Irak, en la región semiautónoma del Kurdistán, un lugar donde, de momento, son tolerados, aceptados y pueden exigir algunos derechos.



Debido a las numerosas persecuciones y amenazas de muerte a manos de los grupos musulmanes radicales, miles de familias cristianas escaparon de las ciudades de Basora, Bagdad y Mosul para refugiarse en Erbil y las zonas limítrofes. Antes de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, había alrededor de 1, 2 millones de cristianos en todo el país; ahora no quedan más de 300.000. Además de católicos caldeos, que representan el 75% de los cristianos iraquíes, están los asirios o nestorianos, seguidos de siriaco-ortodoxos, y, en menor número, armenios y protestantes.



Está previsto que el Santo Padre viaje en helicóptero hacia Mosul en donde realizará una oración de sufragio por las víctimas de la guerra en Hosh al Bieaa (Plaza de la Iglesia) en Mosul. Aquí tendrá lugar uno de los momentos más significativos del viaje. Está previsto que el Papa se traslade hasta la plaza de las cuatro iglesias donde rezará "de forma privada" para "honrar a las víctimas de la guerra", en palabras de Bruni.



En 2003, la comunidad cristiana de Mosul tenía unos 35.000 fieles. Tras el comiendo de la invcasión de Irak para derrocar a Sadam Hussein y en los años posteriores el número cayó drásticamente, los asesinatos y secuestros a cristianos estaban casi a la orden del día. Muchas de las iglesias caldeas cerraron incluso antes de la ofensiva de Estado Islámico porque un gran número de personas abandonó Mosul tras el asesinato en 2008 del obispo caldeo Raho y del padre Ragheed.



En 2014 quedaban en la ciudad unos 15.000 creyentes de diferentes Iglesias: caldeos, siro-ortodoxos, siro-católicos y algunas familias armenias. Con la llegada de los yihadistas de Estado Islámico, miles de cristianos huyeron inmediatamente de la ciudad. Los que no escaparon fueron obligados a convertirse o ejecutados.



Luego, el Pontífice irá en helicóptero a Qaraqosh, considerada la ciudad cristiana más grande de Irak, en la llanura de Nínive, donde poco a poco los cristianos están comenzado a volver tras la derrota por parte del ejército iraquí de los yihadistas. Allí, visitará la Iglesia de la "Inmaculada Concepción" y pronunciará un discurso y rezará el Ángelus. Finalmente, el Papa se trasladará a Erbil en donde presidirá la Santa Misa en el Estadio "Franso Hariri" de Erbil y tendrá la homilía. Al concluir la Misa, el Santo Padre volverá en avión al aeropuerto internacional de Bagdad.



El lunes por la mañana el Papa participará en la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Bagdad y partirá en avión hacia el aeropuerto internacional Ciampino de Roma.