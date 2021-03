Gustavo Poyet llega a la Católica de Chile con la mirada puesta en el tetracampeonato

En la imagen un registro del entrenador uruguayo de fútbol Gustavo Poyet, quien asume la dirección técnica del club chileno Universidad Católica. EFE/Domenech Castelló/Archivo

Santiago de Chile, 5 mar (EFE).- El desafío en Chile no es menor pero Gustavo Poyet lo asume desde este viernes con entusiasmo.

Con 53 años de vida y una dilatada experiencia al mando de planteles europeos, este viernes Universidad Católica presentó al uruguayo como su nuevo entrenador para la temporada 2021.

Una responsabilidad que el nacido el nacido el 15 de noviembre de 1967 en Montevideo encara ya pensando en llevar al club a la conquista del tetracampeonato.

"La responsabilidad me encanta, de tener esa chance de poder lograr el tetracampeonato y que sea la primera vez que lo logramos como club, realmente entusiasmado con eso", dijo Poyet a la prensa durante su presentación oficial.

Actual tricampeón del fútbol chileno, a Católica se le reconoce por tener un proyecto consolidado que ha mantenido su competitividad con tres técnicos distintos alcanzando por tres veces consecutivas la cima del Campeonato Nacional.

En esa racha ha sumado a sus esquemas tácticos la experiencia de refuerzos elegidos a dedo y el brío de los formados en su cantera.

"Vamos a aprovechar muchísimo todo lo que hicieron los entrenadores anteriores, pero vamos a darle el impacto y la forma de lo que nosotros estamos convencidos es la mejor manera de ganar partidos. Uno tiene una forma de entrenar, de ver el fútbol", dijo el uruguayo.

Pero la ambición de la banca cruzada no se queda en casa y una de sus metas pendientes es alcanzar posiciones altas a nivel continental, un reto que Poyet no esquiva.

"Uno de los objetivos es tratar de mejorar mucho en competiciones internacionales, que es lo más difícil. Uno está jugando contra los mejores equipos de cada país y para eso debemos tener la consistencia necesaria", declaró el extécnico del Real Betis.

Poyet comentó que durante su vida dedicada al fútbol ha aprendido muchas cosas, "pero que no deja de ser uruguayo", conservando códigos que sigue aplicando cuando está al mando de un camarín.

"La pasión y la forma de entender el fútbol y los códigos del fútbol los mantengo, de lo que aprendí como jugadores en un vestuario en Uruguay hasta como entrenador en Francia, no ha cambiado nada", dijo.

Si bien se declara un estratega abierto, confesó que al final "las característica de los jugadores definen la táctica".

"No soy caprichoso", afirmó, explicando que si el sistema tradicional de Católica (4-3-3) "es más fácil para los jugadores que ya están acostumbrados", será prioritario, pero que "va a haber momentos de partidos en particular que dependerá" de lo que el equipo necesite".

Con pasos por Grenoble, Real Zaragoza y el Chelsea como jugador profesional, Poyet le da "mucha importancia a la pelota, aunque no pone la posesión por encima del resultado.

"Vamos a intentar ser protagonistas. Somos los campeones de los últimos años y hay que hacer sentir ese peso, vamos a utilizar todos los grupos con mucha inteligencia,teniendo claro que todos son importantes y tienen la posibilidad de aportar", comentó.

Dirigir a la escuadra cruzada será su debut como entrenador en Sudamérica, luego de pasar más de una década liderando procesos en Inglaterra, Grecia, España, China y Francia en Primera División.

En su paso por el AEK Atenas trabajo durante siete meses con uno de los actuales ídolos de "La Franja", Diego Buonanotte, por quien tuvo las mejores referencias.

"Para mí es un paso muy interesante e importante. Espero poder aplicar y que funcione todo lo que uno piensa que puede aportar a un equipo campeón", declaró.