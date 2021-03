Gobierno británico indemnizará a alto cargo acosado por ministra del Interior

El Gobierno británico indemnizará al ex alto funcionario Philip Rutnam después de haber llegado a un acuerdo con él para que su denuncia por haber sufrido acoso por la ministra del Interior, Priti Patel (c), no llegue a juicio en un tribunal laboral. EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 04 mar. (EFE).- El Gobierno británico indemnizará al ex alto funcionario Philip Rutnam después de haber llegado a un acuerdo con él para que su denuncia por haber sufrido acoso por la ministra del Interior, Priti Patel, no llegue a juicio en un tribunal laboral.

Según la BBC, el Ejecutivo desembolsará 434.000 libras (495.000 euros) más costes legales y evitará que el caso sea examinado por un tribunal laboral en septiembre.

Rutnam, que era el máximo funcionario de carrera en el Ministerio del Interior, denunció hace un año sufrir acoso laboral por parte de la ministra, algo que ésta siempre ha negado.

Un portavoz del Ministerio del Interior señaló que se ha llegado a un acuerdo con su extrabajador "en el mejor interés de ambas partes", pero que pese a ello "el gobierno no acepta su responsabilidad" e "hizo lo correcto" al defenderse en el caso.

La oposición laborista ha dirigido una carta a Patel para instarle a que divulgue exactamente cuánto dinero le ha costado al erario público llegar a un acuerdo con Rutnam.

La dimisión de Rutnamn, que consideraba que se había llevado a cabo una "campaña cruel y orquestada" contra él, llevó a abrir una pesquisa sobre la conducta de Patel tanto en ese ministerio como en cargos anteriores.

La investigación concluyó que la titular del Interior incumplió las reglas al no seguir "los requerimientos del código ministerial", que exigen tratar "a los funcionarios con consideración y respeto".

Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió en noviembre mantener en su cargo a Patel, a pesar de que en el Reino Unido es práctica habitual que un ministro presente la dimisión cuando una investigación concluye que no ha cumplido con el código de conducta.

A raíz del apoyo de Johnson, su asesor sobre códigos de conducta ministeriales, Alex Allan, decidió presentar su dimisión, en clara contradicción con la conclusión del jefe del Ejecutivo.