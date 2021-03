Fútbol.- Toquero: "El dinero de AFE es para los futbolistas"

05/03/2021 El exjugador del Athletic Gaizka Toquero presenta su candidatura a la presidencia de AFE. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES AFE UNIDOS



"Me halaga que Aganzo nos copie cosas", dijo el candidato a la presidencia del sindicato, que encargará una auditoría si gana el 9-A



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El candidato a la presidencia de AFE Gaizka Toquero afirmó que el dinero del sindicato se destinará "a los futbolistas", apostó por la transparencia y anunció que los jugadores de la Tercera División masculina y la Segunda femenina tendrán un seguro médico gratis y que encargará una auditoría si gana las elecciones el 9 de abril.



"Queremos el bien de todos los futbolistas. Tan importante es un jugador de Primera como de Tercera División. Estoy orgulloso de haber pasado por todas las categorías del fútbol porque he conocido mucha gente y sus necesidades. Para nosotros todos los jugadores son iguales", manifestó en la presentación oficial de su cabndidatura en Madrid.



Con un programa que incluye 14 acciones, entre ellas la creación de un fondo fin de carrera, el exjugador del Athletic Club cree que en AFE "hay medios suficientes" y dejó claro que "el dinero es para los futbolistas".



"Ser transparente es lo más importante. Nos comprometemos a colaborar con Transparencia Internacional para que todos vean que las cosas que se hacen en AFE son por y para los futbolistas. La asociación es de los futbolistas, no es nuestra. Nosotros estamos de paso", subrayó el candidato del grupo 'AFE Unidos'.



Respecto a su rival en las urnas, el expresidente David Aganzo, dijo que no le tiene "miedo". "Nos halaga que el otro candidato nos copie cosas porque eso significa que estamos en el buen camino. Las ideas pensadas por y para los futbolistas son muy buenas. No tengo ningún miedo, confío mucho en mi grupo de trabajo y en las propuestas, que son muy buenas", indicó.



El exjugador del Athletic Club estuvo acompañado por la exfutbolista del Rayo Vallecano, entre otros clubs, Marta García Costa y el exinternacional Vicente Engonga, representante de los veteranos de la candidatura a la presidencia de AFE.



García Costa denunció como 'líneas rojas' a eliminar en el fútbol femenino la parcialidad de los salarios, la lista de compensación y la dignidad y profesionalización de los sueldos, así como el histórico primer Convenio Colectivo "en ningún momento se enseñó a las jugadoras". "Creo que podíamos poner unas condiciones dignas para profesionalizar la categoría", declaró.



Por su parte, Vicente Engonga dijo que el objetivo de 'AFE Unidos' es dar un "mejor servicio" a los jugadores retirados, veteranos y entrenadores. "Hace falta mejorar las partidas y servicios destinados a formación, así como ayudarles a su integración en el mercado laboral", señaló.



Junto a Toquero forman la candidatura Armindo Rubin, Vicente Iborra (Villarreal), Javier Ros (Zaragoza), Ivana Andrés (Real Madrid), Manuel García (Alavés), Garazi Murua (Athletic), Jesule Barbadilla, Alejandro Blanco (Valencia CF), Vicente Engonga, Tito Blanco, Marta García 'Costa', Fernando Cabero, Dani Mallo, Eduardo Rodríguez 'Dudi', César Soriano (Lleida) y Jorge Luque.



Durante el acto se han mostrado vídeos de apoyo enviados por Álex Blanco, Vicente Iborra, Garazi Murua, Ivana Andrés, Javi Ros y Manu García, quienes han resaltado los principios y "honestidad" que han acompañado siempre a Toquero en su trayectoria como jugador y han mostrado su apoyo a su candidatura a la presidencia de AFE.