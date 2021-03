Fútbol.- Koeman: "Se nota que la gente vuelve a estar con este equipo"

"Me tiene orgulloso el ambiente del vestuario, ver cómo celebraron los goles"



BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que nota por la calle y en el ambiente blaugrana que la gente, que la afición, respalda al equipo y, además, se siente "orgulloso" de ver la comunión que hay en el vestuario y, como ejemplo, puso la celebración tras los goles y el triunfo ante el Sevilla FC que les metía en la final de la Copa del Rey.



"Remontar al Sevilla nos ha dado mucha moral. Ya se nota por la calle que la gente está contenta. La gente vuelve a estar con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener esta conexión con la afición. Es importante tenerla. Ojalá pronto el estadio esté lleno, porque es importante", manifestó en rueda de prensa.



Koeman aseguró que le tiene "orgulloso" el ambiente que hay en el equipo. "Con los cambios hechos, el equipo cree en sí mismo y es importante. Cuando vi al equipo celebrar los goles, y tras el partido celebrarlo todos juntos, hasta los suplentes, fue muy importante. Lo más importante para mí, que un vestuario esté unido. Es una señal que me gustó mucho", reconoció.



Además del ambiente en el entorno, y en el vestuario, cree que han mejorado en no cometer errores individuales que costaron puntos y derrotas en el pasado. "Lo que ha cambiado es que últimamente no hemos hecho muchos errores individuales. El equipo ha sido capaz de presionar muy bien al contrario. En fases de partido, tener tres atrás nos ha dado seguridad en nuestro juego por nuestra manera de defender. Hemos mejorado en concentración a balón parado", comentó.



Un sistema con tres centrales que no será inamovible, y más con la nueva lesión de Gerard Piqué. "Se puede seguir con tres centrales, porque hay otros defensas. Pero tampoco hay que obsesionarse con un sistema, lo más importante es la actitud de los jugadores. Con y sin balón. Hay que robar en sitios donde podamos hacer peligro. Esto es más importante que el sistema", reconoció.



Con un sistema de juego u otro, afrontan un fin de semana importante en LaLiga. Visitan a Osasuna el sábado y, el domingo, hay derbi entre el líder Atlético de Madrid y el Real Madrid. "Es verdad que es un partido muy importante, porque el domingo hay partido entre Atlético y Real Madrid, y uno de los dos o los dos perderán puntos. Lo más importante es que ganemos, ante un rival fuerte en su casa", avisó.



"Primero, está nuestro partido. No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar. Luego, el mejor resultado siempre es que el equipo que está arriba, pierda puntos. Pero, si no ganamos, tampoco nos interesaremos por ese derbi. Primero está ganar el nuestro", reiteró en este sentido.



SIN PREFERENCIAS EN LAS ELECCIONES



Este fin de semana también está en juego el futuro inmediato del club, con las elecciones presidenciales del domingo. Y aseguró que no tiene preferencias entre Víctor Font, Toni Freixa o Joan Laporta. "Los tres han hecho buena campaña", señaló.



"Las frases, las palabras, son para ganar votos. Esto es normal. No tengo ninguna preferencia porque tampoco les conozco. Les saludé en la reunión con Tusquets, pero lo bueno es que los votos son de los socios, y van a decidir quién será el presidente. Perfecto", resumió.



Para Koeman, tener presidente es "importantísimo" para saber las posibilidades que hay para el futuro de este club. "Es importantísimo en mi tema, en el del equipo y en el de mejorar cosas. Por fin", manifestó.



"No lo sé (si se ha ganado seguir), no está en mis manos. Pero sé que tengo un año más de contrato. Y hablaremos con el nuevo presidente, que tiene que marcar el camino. No me interesa, ni me molesto por nombres como el de Xavi u otros. Vendrá un nuevo presidente, que decidirá, y nosotros hablaremos. Estoy harto de contestar estas preguntas desde hace tiempo. Veremos qué pasará", se sinceró al respecto.