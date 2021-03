Estrellas de natación de EEUU, Manuel y Ledecky, ganan en San Antonio

La nadadora Simone Manuel ganó los 100 metros estilo libre en la Pro Swim Series en San Antonio este jueves, pero la campeona olímpica admite que todavía siente la agitación de la pandemia del covid-19 mientras avanza hacia los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio.

"No creo que nunca haya una sensación de normalidad con algo como esto", dijo Manuel, quien compartió el oro olímpico en los 100 metros libres con la canadiense Penny Oleksiak en Río de Janeiro en 2016.

"Básicamente, hemos estado entrenando durante cinco años para los Juegos Olímpicos. Eso requiere mucha fuerza mental", señaló la estadounidense.

Manuel, quien ganó cuatro medallas en Río y ganó cuatro oros y tres preseas de plata en el Campeonato Mundial de 2019, estaba en camino de hacer un gran revuelo en la piscina de Tokio en 2020, fecha original de esa olimpiada.

Aunque encuentra desafiante la demora impuesta por la pandemia, sabe que no es la única atleta que siente lo mismo.

"No me siento engañada", dijo Manuel. "No soy la única en experimentar este año extra. Es solo un obstáculo que todos hemos tenido que enfrentar".

En su primera reunión de largo recorrido en toda regla en un año, Manuel dijo que "le hubiera gustado ver algo mejor" que su tiempo ganador de 54,62 segundos en los 100 metros libres. Pero se alegró de sentir el "tipo diferente de nerviosismo" que produce una competencia.

Abbey Weitzeil fue segunda en 54.68 segundos y la estrella de la distancia Katie Ledecky terminó tercera en 54.74 segundos.

Ledecky más tarde regresó para ganar los 400 metros libres en 4:05.00 minutos. Fue la segunda victoria de Ledecky en dos días, después de su triunfo dominante en los 1.500 metros libres el miércoles.

Blake Pieroni ganó los 100 metros libres masculinos en 49,19 segundos. Nathan Adrian, el medallista de oro olímpico de los 100 metros libres de 2012, marcó 49.53 segundos para ganar una final de consolación en la que la estrella de múltiples eventos Caeleb Dressel, el dos veces campeón mundial defensor, terminó tercero con 49.75 segundos.

El nadador de Singapur Quah Zheng Wen ganó los 200 metros mariposa en 1:57,52 minutos. El estadounidense Tom Shields fue segundo en 1:59.05 y Chase Kalisz tercero en 1:59.08, mientras que Dressel se conformó con el octavo lugar en esa prueba con un crono de 2:02.15 minutos.

La medallista de plata del campeonato mundial Hali Flickinger ganó los 200 metros mariposa en la rama femenina, terminando fuerte con 2:07.55 minutos para vencer a Regan Smith (2:08.85 minutos), quien posee el récord mundial de espalda .

Michael Andrew ganó los 100 metros pecho en 1:00.10 minutos. Al igual que Manuel, Andrew dijo que el tiempo (la marca) dejaba mucho que desear, pero ella también estaba contenta de volver a competir mientras las pruebas para la olimpiada en Estados Unidos se avecinan (en junio).

"Es enorme", dijo Andrew. "El tiempo es un segundo más lento que en Iowa el año pasado, así que todavía hay mucho en lo que trabajar".

bb/meh/cl