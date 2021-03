España.- Vox hubiera votado en contra del decreto de fondos europeos si hubiera conocido el informe

24/02/2021 El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 24 de febrero de 2021. El pleno estará marcado por la intervención del presidente del Gobierno quien tendrá que responder a las preguntas de la oposición y dar cuenta del estado de alarma y de las medidas que está llevando a cabo el Ejecutivo para frenar la pandemia y sus consecuencias. Asimismo, se espera que detalle la gestión de los fondos europeos y de los planes de vacunación. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este viernes que se equivocaron con su abstención en la votación en el Congreso del decreto de los fondos europeos y ha asegurado que su formación habría votado en contra si hubiera conocido el informe del Consejo de Estado que recomendaba reforzar los controles sobre estos fondos europeos.



Así se ha expresado Abascal en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha defendido sin embargo que tomaron esta decisión de abstenerse de manera compartida entre la dirección del partido y que lo hicieron, según ha defendido, por "responsabilidades patrióticas".



En este punto, el líder de Vox ha negado que la responsabilidad cayera en el portavoz del Grupo en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y ha justificado su abstención en que ERC "estaba chantajeando" con los Presupuestos "de todos los españoles".



Eso sí, ha admitido que esta decisión no se ha entendido en algunos sectores de la sociedad y ha llamado a hacer una "reflexión" porque, según ha señalado, Vox es un partido muy previsible que normalmente no toma decisiones en contra de lo previsible.



"Fue una decisión colectiva del partido. La meditamos el tiempo que pudimos, aunque con el informe del Consejo de Estado la decisión habría sido otra. Las decisiones en Vox se toman colectivamente y las asume el presidente del partido", ha subrayado Abascal sobre esta votación que generó muchas críticas por parte del Partido Popular que acusaban a Vox de haber salvado al Gobierno.



ESPAÑA NO PUEDE DETENERSE



Por otro lado, Abascal también ha sido preguntado por el plan de medidas en la Semana Santa y ha asegurado que entiende la "indignación de la sociedad": "España no puede detenerse y ya lleva paralizada casi un año, las medidas más drásticas no impidieron que España estuviera a la cabeza en muertes por coronavirus, esas medidas además de arbitrarias fueron inútiles".



En este contexto, el líder de VOX ha cargado contra el actual estado de alarma y ha apremiado al Tribunal Constitucional a decidir sobre el recurso que ha presentado su formación contra esta norma porque, según ha denunciado, si este órgano "hiciese su trabajo" los españoles tendrían las cosas "mucho más claras".



Sobre la vacuna, Abascal ha apuntado a que él se inyectará las dosis cuando le digan las autoridades sanitarias y ha evitado responder si se pondrá la vacuna rusa o la china. Además, sobre la vacunación de las infantas considera que se está dando un "debate falso" y ha recriminado que el Gobierno "ataque con cualquier excusa a la Monarquía".