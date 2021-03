España.- Bárcenas acusa al PP de Madrid de blanquear dinero que llegaba en forma de donativos en efectivo

SAN FERNANDO DE HENARES, 08/02/2021.- El extesorero del PP Luis Bárcenas sentado en el banquillo de los acusados durante la primera sesión del juicio de los "papeles de Bárcenas" este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Ocho años después de desvelar la existencia de una caja B en el PP, su extesorero Luis Bárcenas vuelve a sentarse este lunes en el banquillo decidido a poner contra las cuerdas al que durante 20 años fue su partido y al que acusa sin tapujos de financiación irregular "institucionalizada" desde 1982. EFE/Juan Carlos Hidalgo POOL



Dice que las campañas electorales del PP de Madrid "excedían el limite máximo permitido por la ley"



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El que fuera primero gerente y después tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, declaró el pasado 24 de febrero ante el juez que instruye el caso 'Punica' que el PP de la Comunidad de Madrid entregaba los donativos que recibía en efectivo al PP nacional, y éste posteriormente realizaba una transferencia de vuelta a la regional. Apuntaba así a una operación de blanqueo del dinero que llegaba en forma de donativos en efectivo.



La razón de esta operativa, según la declaración como testigo del extesorero a la que ha tenido acceso Europa Press, se encontraba en que determinados conceptos no podían ser abonados en efectivo y querían que el dinero se reflejase en las cuentas tanto bancarias como contables de la sede regional.



"La sede central del partido se quedaba con esos donativos y le hacía una transferencia desde los fondos oficiales de la sede central a la sede regional. ¿Por qué? Porque no podían pagar determinados conceptos con dinero en efectivo y querían que el dinero se reflejase en las cuentas tanto bancarias como contables de la sede regional del partido. Se recibían cantidades importantes", señala el extesorero ante el magistrado Manuel García-Castellón.



A esto, en otro momento dado de la declaración, suma que según recuerda las campañas electorales del PP de Madrid --al frente del que estuvo Esperanza Aguirre desde 2004 hasta 2016-- suponían un gasto electoral superior al límite máximo permitido por la ley.



"Las campañas electorales de Madrid, desde que yo tengo memoria, han supuesto un gasto electoral superior al limite máximo permitido por la ley, no tengo la menor duda", decía concretamente.



La comparecencia de Bárcenas se extendió ese miércoles durante más de dos horas, y señaló que entre 2007 y 2008 entregó junto al también extesorero del partido Álvaro Lapuerta a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, un sobre con 60.000 euros que habían recibido de la constructora Ploder.



Su declaración se produjo después de que hace unas semanas entregara un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que se mostraba dispuesto a colaborar tanto en la pieza relativa a la comisiones finalistas que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como en la macrocausa Púnica.