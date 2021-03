Elsa Pataky ficha por Netflix para protagonizar "Interceptor"

La actriz Elsa Pataky. EFE/ Ballesteros/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 4 mar (EFE).- Elsa Pataky ha fichado por Netflix junto a Luke Bracey para protagonizar "Interceptor", un “thriller” de acción producido por Chris Hemsworth sobre una amenaza nuclear contra Estados Unidos.

El gigante del "streaming" informó este jueves del nuevo proyecto, dirigido por el escritor Matthew Reilly, en el que la española interpretará a una teniente del ejército que tratará de salvar al país norteamericano de un ataque con 16 misiles nucleares, según el argumento.

El director ha descrito el proyecto como una gran historia de acción con "ritmo frenético" y una "narración rápida, implacable y de alto riesgo".

"Elsa Pataky es perfecta para ser nuestra protagonista: una mujer fuerte, independiente y decidida que, frente a las abrumadoras probabilidades, simplemente se niega a darse por vencida", aseguró Reilly.

La producción comenzará en Australia, donde Hemsworth y Pataky residen.

Las películas más recientes de la actriz española son "12 Strong", de 2018 y "The Fate of the Furious", de 2017, aunque pronto estrenará "Carmen".

Por su parte, el compañero de Pataky en "Interceptor", Bracey, apareció recientemente en "Holidate", también de Netflix.