El Sporting, a por su récord histórico como invicto

Lisboa, 5 mar (EFE).- El Sporting de Portugal saltará al césped esta noche con una hazaña en el horizonte: si puntúa ante el Santa Clara, superará su récord histórico de partidos sin conocer la derrota y sumará por primera vez 22 jornadas ligueras invicto.

Los "leones" reciben en Alvalade a los de Azores con un balance a sus espaldas de 17 victorias y 4 empates que le permiten liderar con 55 puntos y una confortable ventaja sobre el segundo, el Braga, que está a 9.

Pero esta semana quieren dar un paso más y superar el récord de la temporada 1981/82, cuando se mantuvieron invictos durante las 21 primeras jornadas.

En la racha del Sporting ha tenido un papel importante el portero madrileño Antonio Adán, que sólo ha sufrido 10 goles en lo que va de Liga y la pasada jornada volvió a dejar la portería a cero ante el Oporto, a priori el principal rival por el título.

Tras el empate a 0 con los "dragones", el conjunto de Rúben Amorim recibe a un contrincante que es séptimo en Liga, el Santa Clara, y promete no ponérselo fácil.

Otro de los platos fuertes cerrará la jornada el martes, el "derbi do Minho" entre el Braga y el Vitória de Guimarães.

El Braga de Carlos Carvalhal se ha colocado segundo en la tabla y viene además de apear al Oporto en las semifinales de la Copa de Portugal, en un encuentro en el que el delantero Abel Ruiz anotó dos goles.

Por su parte, el Guimarães, liderado por el delantero colombiano Óscar Estupiñán, máximo goleador del equipo, buscará un buen resultado para acercarse a su objetivo de esta temporada, la quinta plaza y el acceso a la Liga Europa.

Por ahora ese puesto está en manos del Paços de Ferreira, que abre esta tarde la jornada en casa ante el Nacional de Madeira.

El sábado será el turno del Oporto, que está a 10 puntos de la cabeza y quiere olvidarse de la derrota copera con un buen resultado ante el modesto Gil Vicente.

Los de Sérgio Conceição tienen además un ojo en la vuelta de la Liga de Campeones que juegan el martes y que afrontan con esperanza tras el 2-1 cosechado en Do Dragão.

El mismo día, el Tondela de Pako Ayestarán, que viene de una importante victoria que le permitió colocarse noveno y abrir más espacio con el descenso, se enfrentará al Portimonense.

También habrá un duelo en la parte baja, donde hay 6 equipos con una diferencia de apenas 3 puntos: el Boavista, colista, recibe al Famalicão, antepenúltimo.

El domingo hay dos partidos marcados: el Marítimo-Moreirense y el Rio Ave-Farense.

El último de los grandes en saltar al césped es el Benfica, que juega el lunes un derbi lisboeta ante el Belenenses, décimo.

Las "águilas" son cuartas, a 13 puntos del Sporting, por lo que sus posibilidades en Liga son casi nulas y tendrán que luchar incluso por un puesto que dé acceso a la Liga de Campeones, para la que sólo se clasifican tres.

También fueron recientemente eliminados de la Liga Europa por el Arsenal, aunque consiguieron un alivio este jueves al lograr pasar a la final de la Copa de Portugal tras vencer por 2-0 en la vuelta de semifinales al Estoril.

- Partidos de la 22ª jornada:

.Viernes, 5 de marzo:

Paços de Ferreira - Nacional

Sporting - Santa Clara

.Sábado, 6 de marzo:

Portimonense - Tondela

Gil Vicente - Oporto

Boavista - Famalicão

.Domingo, 7 de marzo:

Marítimo - Moreirense

Rio Ave - Farense

.Lunes, 8 de marzo:

Belenenses - Benfica

.Martes, 9 de marzo:

Braga - Vitória de Guimarães.

Paula Fernández