EEUU.- Pence, DeSantis y Cruz emergen como posibles alternativas a Trump si decide no concurrir a las elecciones de 2024

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence; el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador por Texas Ted Cruz parten como favoritos de los simpatizantes del expresidente Donald Trump para concurrir a las elecciones de 2024 siempre y cuando el magnate decidiera no presentarse a los comicios.



El sondeo, preparado por el encuestador republicano y asesor de Trump, Tony Fabrizio, sitúa a DeSantis y Pence en empate técnico a gran distancia del exmandatario, que sigue siendo el preferido a concurrir en las elecciones para una ajustada mayoría de votantes republicanos.



Sin embargo, una vez sumados los porcentajes de "segunda opción" en el caso de que Trump se abstenga de participar, DeSantis y Pence ostentan cada uno el 22 por ciento de los posibles votos, seguidos del senador texano.



"Si el presidente Trump decide no participar en las elecciones, está claro que sus votantes gravitan ya hacia Pence, DeSantis y Cruz", ha explicado Fabrizio sobre una encuesta que incluye además los nombres de la exembajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley (6 por ciento), el senador por Utah Mitt Romney (5 por ciento) o la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.



Para el encuestador, los resultados dejan claro que Trump tiene visos de dominar el panorama electoral republicano en 2024 porque "ahora mismo no hay ningún aspirante que llegue a los dobles dígitos".



Los tres principales sucesores de Trump se distinguen por haber mantenido una actitud escéptica ante las medidas de contención contra la pandemia de coronavirus. DeSantis, que ha mantenido abierta la mayor parte de la economía de Florida, emergió además como uno de los grandes triunfadores tras la Conferencia Conservadora de Acción Política del fin de semana pasado.



Pence, por contra, ha permanecido en silencio tras el asalto de los simpatizantes de Trump al Congreso de Estados Unidos el pasado 6 de enero entre rumores de graves desavenencias con el presidente quien, minutos antes de la incursión, le acusó de falta de interés a la hora de disputar los resultados electorales que Trump llevaba semanas denunciando con éxito casi nulo ante los tribunales.



No obstante, el exvicepresidente publicó esta semana una columna de opinión en el 'Daily Signal' en la que cuestionaba la integridad de las elecciones y describía un proyecto demócrata de reforma electoral como un esfuerzo "anticonstitucional" que podría incrementar las posibilidades de fraude. El Partido Demócrata, por contra, asegura que se trata de una iniciativa para eliminar las restricciones de voto impuestas, indican sus responsables, por el Partido Republicano.