EEUU.- EEUU amplía un año más las emergencia nacional con respecto a Irán por seguir representando una "amenaza inusual"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prorrogado un año más la emergencia nacional con respecto a Irán ya que continúa representando una "amenaza inusual y extraordinaria" para su seguridad, política exterior y economía, ha informado la Casa Blanca.



Biden ha señalado que la amenaza se mantiene debido a "las acciones y políticas del Gobierno de Irán, incluida su proliferación y desarrollo de misiles y otras capacidades de armas asimétricas y convencionales, su red y campaña de agresión regional, su apoyo a grupos terroristas y las actividades malignas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus sustitutos".



La orden ejecutiva 12957, decretada el 15 de marzo de 1995, continuará así en vigor desde el próximo 15 de marzo y se mantendrán en vigor sanciones integrales contra Irán para "responder a esta amenaza".



"La emergencia declarada por la orden ejecutiva 12957 constituye una emergencia separada de la declarada el 14 de noviembre de 1979 por la orden ejecutiva 12170 en relación con la crisis de rehenes. Esta renovación, por lo tanto, es distinta de la renovación de emergencia de noviembre de 2020", ha precisado el presidente en el aviso sobre la prorroga de la emergencia.



EXPERTOS DE LA ONU ACUSAN A EEUU DE VIOLAR DDHH



Dos expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas han señalado que las declaraciones de emergencia emitidas por Estados Unidos contra otros países no solo provocan graves violaciones de derechos y libertades, sino que sirven de "excusa para imponer sanciones indefinidamente".



"Las emergencias declaradas por Estados Unidos a menudo duran años, y en algunos casos décadas, al igual que las sanciones que autorizan. En lugar de ser verdaderas emergencias, parecen excusas para imponer sanciones indefinidamente", ha recogido el informe firmado por la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas, Alena Douhan, y el experto independiente en Derechos Humanos y solidaridad internacional, Obiora C. Okafor.



Ambos han incidido en que estas medidas coercitivas impuestas desde la Casa Blanca infringen "a menudo" las reglas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya que muchas de las excusas esgrimidas por Washington, como denuncias de corrupción y de supuestos abusos de los Derechos Humanos en países extranjeros, "no presentan un riesgo existencial para Estados Unidos".



"Dos leyes estadounidenses en particular, la Ley de Emergencia Nacional y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, son esencialmente en una concesión ilimitada de autoridad para que el presidente ejerza poderes amplios y altamente discrecionales a través de declaraciones de emergencia y sanciones que violan los Derechos Humanos", han explicado.



Recientemente, el presidente de Estados Unidos ha hecho oficial una prórroga del estado de emergencia con respecto a Venezuela, Rusia y Zimbabue, pero dicha medida también ha sido ejercida sobre China, Cuba, Haití, Irán, Nicaragua y Siria.