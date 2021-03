Dos demócratas de Florida piden al FBI que investigue distribución de vacunas

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 5 mar (EFE).- Dos altos funcionarios demócratas por Florida pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI que investiguen si el gobernador del estado, Ron DeSantis, privilegió con vacunas de la covid-19 a algunas de las circunscripciones más ricas del territorio por supuestas contribuciones de campaña.

La comisionada de Agricultura, Nikki Fried, y el senador Gary Farmer, ambos demócratas, enviaron este jueves sendas declaraciones a estos dos organismos en las que instan a la Fiscalía de EE.UU. y al FBI a que investigue un posible favoritismo en el envío de dosis de la vacuna a algunos de los distritos postales más acomodados, un extremo que el gobernador ha negado en todo momento.

El republicano DeSantis, por su parte, anunció este viernes que Florida ha recibido 175.000 dosis de Johnson & Johnson y que el centro habilitando por la Agencia de Manejo de Emergencias (FEMA) en la ciudad de Tampa ha comenzado ya a administrar la vacuna de esta marca.

Al menos 3.258.000 personas se han vacunado ya en Florida, de las cuales 1,8 millones han recibido las dos dosis que requieren Moderna y Pfizer, a las que se sumó hoy la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, cuyo primer cargamento llegó anoche.

DeSantis dijo que planea anunciar la semana próxima una posible reducción de la edad mínima para vacunación, que bajaría a los 60 años de edad.

El gobernador, fuerte aliado del expresidente Donald Trump, puso esta semana en marcha la creación de un nuevo programa piloto para incrementar las vacunas en los condados rurales del estado, como Highlands, Glades, Levy, Putnam, Dixie y Gilchrist.

"Nuestra misión sigue siendo clara: asegurarnos de que todas las personas mayores que quieran una vacuna la reciban", dijo DeSantis.

Pero, Fried, directora del Departamento de Agricultura y Servicio al Consumidor de Florida, criticó hoy en un comunicado que DeSantis "no haya otorgado acceso inmediato a la vacuna" a los trabajadores agrícolas.

"El gobernador falta el respeto a nuestros trabajadores esenciales y de primera línea al no otorgarles acceso a la vacuna inmediatamente", señaló Fried, para agregar que los trabajadores del campo "afrontan un 39 % más de probabilidades de morir a causa del virus, más aún en el caso de los hispanos".

Al cabo de un año de confirmarse de forma oficial los dos primeros casos de coronavirus en Florida, este viernes el Departamento de Salud estatal informó de 5.975 contagios nuevos del SARS-CoV-2 y notificó el fallecimiento de 135 residentes en el estado.

Florida contabiliza ya 1.936.207 casos de la covid-19 desde el estallido de la pandemia y algo más de 32.000 muertes, sumados residentes y no residentes, con un total de 80.632 hospitalizaciones atribuidas a este virus.

Estados Unidos registra más de 28,8 millones de casos de la covid-19 y más de 520.000 muertes, los totales más altos del mundo.