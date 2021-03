Cultura.- Fast and Furious 9 vuelve a retrasar su fecha de estreno

05/03/2021 Cartel de Fast and Furious 9 CULTURA UNIVERSAL



Los fans de Fast and Furious tendrán que esperar un poco más para ver la novena entrega de la saga. Universal Pictures ha vuelto a posponer el estreno de la cinta, además de aplazar hasta 2022 el lanzamiento de Minions: El origen de Gru.



Esta es la tercera vez que se retrasa el lanzamiento de Fast and Furious 9, que finalmente no llegará a los cines hasta el 25 de junio. Además, estaba previsto que Minions: El origen de Gru se estrenara el 2 de julio de 2021, pero el filme de animación se lanzará el 1 de julio de 2022.



Otro de los títulos del año de Universal es Sin tiempo para morir. Lo nuevo de James Bond ya sufrió varios retrasos, y su fecha de estreno fue fijada para el próximo 1 de noviembre.



Pese a que algunos cines en Estados Unidos han comenzado a abrir sus puertas con aforo limitado, Fast and Furious 9 ha contado con un presupuesto de alrededor de 200 millones de dólares, lo que ha empujado a Universal a esperar una mejora de la situación para sacar el máximo partido al filme en taquilla. Lo que parece claro es que Fast and Furious 9 llegará a los cines, aunque sea más tarde de lo esperado. "Estoy muy comprometido con la experiencia en el cine", declaró Vin Diesel el pasado enero.



Todos los estudios están modificando sus calendarios de lanzamiento. Sony Pictures recientemente trasladó el estreno de Fatherhood a Netflix, además de aplazar los lanzamientos de Morbius, Cenicienta, Ghostbusters: Afterlife y Uncharted. Sin embargo, la compañía optó por adelantar de junio a mayo el estreno de Peter Rabbit 2: A la fuga tras detectar un aumento de demanda de cine familiar.



Otras compañías, como Paramount, han optado por acortar las ventanas de exhibición, dejando un plazo de 30 días entre el lanzamiento en salas de sus películas y su estreno en Paramount+. Un plazo que podría verse ampliado hasta los 45 días para sus títulos más potentes en taquilla, tal como ocurrirá con Misión Imposible 7 y Un lugar tranquilo 2.



Por su parte, Disney decidió lanzar sus películas de animación Soul, lo último de Pixar, o Raya y el último dragón directamente en Disney+. En todo caso, el estudio ha retrasado las películas de Marvel con la intención de que vean la luz en cines. La primera en hacerlo, si no hay nuevos retrasos, será Viuda Negra que tiene fijada su fecha de estreno para finales de abril.



Por otro lado, tras el lanzamiento simultáneo en cines y HBO Max, en los países en los que la plataforma estaba disponible, de Wonder Woman 1984, Warner Bros anunció que estrenaría en streaming y en salas sus películas de este año, entre las que están títulos tan potentes como Matrix 4, Godzilla vs. Kong o el remake de Dune.