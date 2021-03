Ciencia.-FAST detecta tres señales de radio FRB del universo más distante

05/03/2021 Telescopio FAST POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CHINA ACADEMY OF SCIENCES



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Tres misteriosas ráfagas rapidas de radio --conocidas como FRB-- que ocurrieron cuando el Universo aún estaba en su juventud, han sido detectadas por el radiotelescopio chino gigante FAST, de 500 metros.



Confirmado como su origen cosmológico en 2016, estos flashes de radio que duran solo unas milésimas de segundo, tiene el potencial de proporcionar información sobre una amplia gama de problemas astrofísicos.



El doctor Niu Chenhui, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China, descubrió tres nuevos FRB con una medida de alta dispersión a partir de los datos masivos de FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope).



Sus hallazgos fueron publicados en The Astrophysical Journal Letters el 3 de marzo.



El descubrimiento indicó que estos tres FRB ocurrieron hace miles de millones de años cuando el Universo aún estaba en su juventud. Los FRB recién descubiertos, junto con el primer FRB detectado por FAST el año pasado, sugieren que podría haber hasta 120.000 FRB detectables llegando a la Tierra todos los días.



"Nos estamos poniendo al día en términos de procesamiento de datos y esperamos más descubrimientos de FAST, el radiotelescopio más sensible del mundo", dijo Chenhui en un comunicado.



Al comparar muestras de FRB del telescopio Parkes y el telescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), investigadores de Australia revelaron la relación entre la fluencia (flujo integrado) y la medida de dispersión de los FRB. El nuevo descubrimiento ayuda a ampliar dicha relación y cubre un espacio de parámetros menos explorado anteriormente.



"Combinado con simulaciones, FAST podría detectar FRB con corrimiento al rojo mayor de 3, es decir, a más de 10.000 millones de años", dijo Niu.



La distribución de las medidas de dispersión de estos FRB fue sensible a la forma de la distribución de brillo intrínseca de estos eventos cósmicos. "Más descubrimientos de FAST ayudarán a revelar el origen aún desconocido de los FRB", dijo el doctor Li Di, autor correspondiente del estudio y científico jefe de FAST.