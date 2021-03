China prevé crecimiento de al menos 6% en 2021

SHOTLIST PEKÍN, CHINA5 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general del presidente de China, Xi Jinping, y otros funcionarios llegando a la reunión 2. Primer plano del primer ministro de China, Li Keqiang, dando un discurso3. Plano general de la apertura de la sesión anual del Parlamento chino 4. SOUNDBITE 1 - Li Keqiang, primer ministro de China (hombre, Mandarin, 17 seg.): "El rango de crecimiento de China ha sido establecido por encima de 6% este año. Hemos tomado en cuenta la recuperación de la actividad económica. Nos permitirá dedicar toda la energía a promover la reforma, la innovación y el desarrollo de alta calidad." SHANGHÁI, CHINA17 DE ENERO DE 2019FUENTE: AFPTV 5. Plano general de contenedores y grúas6. Plano medio de contenedores y grúas7. Plano general contenedores8. Plano general grúas en puerto9. Plano medio de camiones detenidos debajo de grúas10. Primer plano de un camión avanzando11. Plano general de contenedores12. Plano medio de contenedores PEKÍN, CHINA5 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 13. Paneo de arriba hacia abajo de la apertura de la sesión anual del Parlamento14. Plano general del exterior del Gran Salón del Pueblo, sede del Parlamento de China15. Plano medio del exterior del Gran Salón del Pueblo, sede del Parlamento de China HONG KONG, CHINA1 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 16. Plano general de manifestantes pro-democracia fuera de una corte de Hong Kong 17. Plano general de manifestantes pro-democracia fuera de una corte de Hong Kong, una de ellos con una bandera de Reino Unido18. Plano medio de la policía entre los manifestantes ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: China prevé crecimiento de al menos 6% en 2021Pekín, 5 Mar 2021 (AFP) - China prevé un crecimiento de al menos 6% este año pese a las incertidumbres que genera la pandemia del coronavirus que sigue golpeando a la economía mundial, anunció el viernes el primer ministro.Este año, "China seguirá haciendo frente a numerosos riesgos y desafíos en materia de desarrollo", dijo el primer ministro Li Keqiang en un largo discurso en la apertura de la sesión anual del Parlamento."Pero los fundamentos económicos que sostendrán el crecimiento a largo plazo siguen sin cambios", aseguró ante unos 3.000 diputados de la Asamblea, protegidos, en su mayoría, con mascarilla azul.El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticina un crecimiento del 8,1% para la segunda economía mundial.China, primer país afectado por el coronavirus que paralizó su economía, había renunciado a fijar en 2020 un objetivo anual de crecimiento, una decisión rarísisma en la historia reciente del gigante asiático.Tras unas medidas de confinamiento sin precedentes que hundieron la actividad, China registró en el primer trimestre de 2020 una caída histórica del crecimiento (-6,8%). La mejora progresiva de las condiciones sanitarias a partir de la primavera boreal hizo que el Producto Interno Bruto (PIB) volviera a crecer y cerró 2020 con un avance del 2,3%, a diferencia de las principales economías mundiales que registraron una caída histórica.No obstante, el crecimiento del gigante asiático del año pasado fue el más bajo desde 1976.Para apoyar la economía en plena pandemia, China aumentó su déficit presupuestario el año pasado al 3,6% del PIB, pero este año se reducirá al 3,2%, avanzó el primer ministro chino.China no ha vuelto a registrar superávit presupuestario desde 2007.De hecho, Pekín se fija como objetivo crear este año unos 11 millones de empleos. Este dato es superior al del año pasado (9 millones) pero es similar al de 2019, antes de la pandemia.La segunda economía mundial baraja asimismo una tasa de paro del 5,5%, tras el 5,6% del año pasado y el récord absoluto del 6,2% que registró en febrero de 2020, en el fragor de la epidemia.Este dato esboza una pintura incompleta de la coyuntura económica, pues en el cálculo del desempleo no entran los cerca de 300 millones de trabajadores migrantes, de origen rural, de los que muchos han perdido el empleo durante la crisis.El jueves, Pekín anunció un proyecto de reforma electoral en Hong Kong, que abre la vía a la posible marginación de los candidatos prodemocracia de oposición en el territorio semiautónomo.sbr/bar/plh/af/gm ------------------------------------------------------------- China aumenta ligeramente presupuesto militar para 2021 (+6,8%)Pekín, 5 Mar 2021 (AFP) - China informó el viernes que el presupuesto militar, el segundo mayor del mundo después del de Estados Unidos, aumentará un 6,8% en 2021, lo que supone un ligero aumento con relación al año pasado.Este anuncio coincide con el recrudecimiento de las tensiones el pasado año con Estados Unidos (en el mar de China meridional y en torno a Taiwán) y con India.Este aumento, más alto que en 2020 (+6,6%), está plasmado en un informe del ministerio de Finanzas publicado al margen de la sesión anual del Parlamento. Pekín prevé gastar 1,355 billones de yuanes (209.000 millones de dólares) en defensa este año.No obstante, este presupuesto sigue siendo tres o cuatro veces inferior al de Washington y mucho más bajo que los aumentos de dos dígitos que eran la norma hasta 2014.China justifica el incremento porque pretende equiparar los gastos con los de Occidente, mejorar la retribución de sus militares para atraer nuevos talentos, o reforzar la defensa de sus fronteras con nuevos equipos.También pretende afirmar su soberanía en el mar de China meridional (frente a Vietnam y Filipinas, en particular) y en el mar de China oriental (sobre las islas Senkaku controladas por Japón) así como en las montañas del Himalaya y el Karakórum, en la frontera con India.La preparación para una hipotética invasión de Taiwán, una isla de 23 millones de habitantes que Pekín considerada parte del territorio chino, pesa también en las finanzas del ejército chino.El año pasado, las relaciones chino-estadounidenses y chino-indias fueron particularmente tensas.Estados Unidos envió navíos de guerra al mar de China meridional para frenar las pretensiones territoriales de Pekín, así como cerca de Taiwán para apoyar a los dirigentes de la isla.Un enfrentamiento en junio entre China e India en su frontera montañosa provocó la muerte de 20 soldados indios y al menos 4 militares chinos.El refuerzo del ejercito chino suscita la desconfianza de sus vecinos, en particular por la falta de transparencia de lo que cubre exactamente el presupuesto militar.Según los últimos datos disponibles del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo (Sipri), una autoridad en la materia, Estados Unidos está el primero en gasto militar con 732.000 millones de dólares, en 2019, seguido por China 261.000, India (71º) Rusia (65), Arabia Saudita (62) y Francia (50).ehl/bar/plh/af/gm ------------------------------------------------------------- Pekín controlará a los candidatos a las elecciones de Hong KongPekín, 5 Mar 2021 (AFP) - Pekín reforzará los controles de los candidatos a las elecciones legislativas de Hong Kong, anunció el viernes un diputado chino.El Parlamento chino, reunido a partir del viernes en su sesión plenaria anual, ha emprendido una reforma del sistema electoral en la antigua colonia británica, que se traducirá en la marginación de la oposición prodemocracia.La Asamblea Nacional Popular (ANP) impuso ya el año pasado en su territorio autónomo la ley sobre la seguridad nacional que ha cercenado las libertades políticas, en reacción a las manifestaciones de 2019 contra el ejecutivo local pro Pekín.En esta ocasión, según el proyecto de la ley presentado en la ANP, un comité electoral subordinado al régimen comunista se encargará de examinar las candidaturas al Consejo Legislativo (Legco), el parlamento hongkonés.Ningún candidato se podrá presentar sin el aval de esta instancia.El comité electoral tendrá como tarea "elegir a una gran parte de los miembros del Consejo Legislativo y participar directamente en el nombramiento de todos los candidatos", declaró ante la prensa Wang Chen, vicepresidente del Comité Permanente de la ANP.El Consejo Legislativo está integrado actualmente por 70 diputados, de los que la mitad son elegidos democráticamente y la otra mitad por el comité electoral pro Pekín.Este dispositivo ha permitido al poder chino garantizarse mayorías favorables a Hong Kong desde la retrocesión del territorio británico a China en 1997.Con motivo de las elecciones legislativas hongkonesas previstas en principio en septiembre, Pekín ha dejado entrever que hará todo para que los "patriotas" dirijan la región autónoma.burs/dan/bar/ehl/plh/af/gm