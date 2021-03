Casa Real.- Robles reconoce que los "inaceptables" comportamientos del Rey emérito no proporcionan "ningún beneficio" a la monarquía

05/03/2021 La ministra de Defensa, Margarita Robles preside el acto de 'Agradecimiento a protagonistas de nuestra historia reciente', en el CESEDEN - Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid (España), a 5 de marzo de 2021. El homenaje es, entre otros, a Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, por "su especial dignidad personal e institucional, que pudo percibir toda la sociedad española gracias a la labor de los periodistas presentes durante el 23-F". POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este viernes que los "inaceptables comportamientos" que se están conociendo del Rey emérito "no proporcionan ningún beneficio" a la monarquía, aunque ha insistido en separar su actuación de la del actual monarca, Felipe VI, quien cree que dirige la institución con plenos valores "éticos" y constitucionales.



Robles ha presidido este viernes un acto de homenaje a los protagonistas de la Transición, que se ha encarnado en las figuras de Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo por su protagonismo en el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.



La ministra de Defensa ha reconocido que Juan Carlos I jugó aquel día un papel de defensa de la democracia y "claramente en contra" de la asonada militar. Sin embargo, ha apuntado que sus comportamientos posteriores son "absolutamente inaceptables y no proporcionan ningún beneficio a la institución de la monarquía".



"Yo me quedo con el rey Juan Carlos que el 23-F defiende la democracia, no puedo aceptar al posterior Juan Carlos I", ha aseverado desligando estas actuaciones del actual monarca. "Sería injusto y desconocedor de la historia y la realidad querer identificarlo con el papel del monarca actual, que encarna lo mejor de la Constitución y hace de España una democracia moderna perfectamente homologable a otras monarquías europeas", ha sostenido.