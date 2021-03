Casa Real.- El BNG acusa al PSOE de "amparar la corrupción" tras los últimos "escándalos de la monarquía"

20/05/2015 Don Juan Carlos cumplió este pasado 2 de junio su primer año como Rey emérito, una fecha muy señalada para la figura del monarca que ha pasado a vivir una etapa en su vida donde los viajes y el ocio ocupan la mayor parte de su tiempo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD REY JUAN CARLOS EN LAS VENTAS/CHANCE



Los nacionalistas preguntan al Gobierno "por qué habiendo partidas" no se efectuaron descuentos en los peajes de la AP-9



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)



El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha acusado al Partido Socialista de "amparar la corrupción" tras los últimos "escándalos de la monarquía".



En concreto, se ha referido a la "regularización opaca" de más de 4 millones de euros del rey emérito, Juan Carlos I de Borbón, y a la vacunación de las infantas, "saltándose los protocolos" en una actuación "privilegiada".



Rego, en rueda de prensa, ha avanzado la firma junto con otras fuerzas políticas de una nueva petición de comisión de investigación. "Este frente democrático, porque es una cuestión de mínimos, ni se va a cansar ni va a parar de exigir transparencia", ha subrayado.



Asimismo, ha apuntado que "expertos" aseguran que se está, en el caso de la regularización, "ante un trato evidente de favor por parte de la Agencia Tributaria y Fiscalía Anticorrupción". "Están empresarios por menos en la prisión de A Lama", ha añadido.



Todos estos "escándalos", a juicio del nacionalista, "ponen en evidencia" que la monarquía española es "una institución anacrónica y corrupta". "La corrupción es consustancial a esta institución desde el comienzo", ha incidido el diputado.



Frente a esto, ha visto "incomprensible que fuerzas políticas que se dicen democráticas se opongan a investigar" estos hechos, ya que lo considera "tanto como amparar".



En este sentido, rechaza "que el PSOE vote reiteradamente con la ultraderecha, con Vox y con el PP, para amparar la corrupción y evitar que se investigue la corrupción" y cree que "debería dar explicaciones a su electorado".



PEAJES AP-9



Por otra parte, cuestionado por los peajes de la autopista AP-9, ha advertido de que los socialistas tienen "que cumplir aquello" con lo que se comprometieron en el acuerdo de investidura.



Al respecto, ha recalcado que el Bloque tiene "palabra" y lo ha contrapuesto con que el PSOE "no actúa de la misma manera", pero ha avisado de que "la sociedad gallega toma nota de estos incumplimientos".



Tras una primera acción de protesta --una caravana automovilística-- en A Coruña, "para reclamar que esas medidas --de reducción de los peajes-- se pongan en marcha cuanto antes", ha anunciado otra "en breve" en Santiago, y también se ha referido a una en Vigo a finales de mes convocada por entidades sociales.



Además, Néstor Rego preguntará al ministro de Transportes este miércoles en la sesión de control "por qué habiendo partidas presupuestarias que permiten poner en marcha estas medidas aún no se hicieron".