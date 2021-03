Carmen Borrego guarda silencio tras su supuesta pelea con su sobrina, Alejandra Rubio

11/10/2020 CARMEN BORREGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



Según ha publicado la revista Semana, el pasado domingo hubo un antes y un después en la relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego. Después de protagonizar un tenso encontronazo en directo en "Viva la vida", durante las publicades del progama habrían continuado la discusión a gritos, teniendo que intervenir terceras personas para separarlas. Supuestamente, la hija de Terelu le habría dicho a su tía que no volviese a dirigirle la palabra mientras ésta la tachaba de niñata y le advertía que no pensaba permitir que se interpusiese en su relación con su madre y su hermana.



Una brutal pelea sobre la que, por el momento, ninguno de los miembros de la mediática familia se ha pronunciado para confirmar o desmentir. Así, si Alejandra Rubio aseguraba ayer que no tenía nada que decir y tachaba de tonterías las informaciones publicadas sobre su discusión con su tía, Carmen Borrego mantiene una actitud similar a la de su sobrina y da la callada por respuesta.



Manteniendo que "no voy a decir nada", la hija de Teresa Campos deja claro que no va a hablar del espinoso asunto - hasta este fin de semana, cuando colabore en "Viva la vida", claro está - y avisa a nuestros cámaras: "No me gustaría daros un portazo pero no tengo nada más que decir", zanjando rápidamente el tema de su supuesta pelea con Alejandra.