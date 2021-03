Canadiense Corey Conners asume liderazgo en solitario del Arnold Palmer Invitational del PGA

El canadiense Corey Conners logró el par en el hoyo 16 por segundo día consecutivo para tomar una ventaja de un golpe después de la segunda ronda este viernes en el torneo US PGA Tour Arnold Palmer Invitational, en Orlando (Florida).

Conners, en busca de su segundo título de la PGA después del Abierto de Texas de 2019, terminó con una tarjeta con 69 golpes (-3) para ubicarse en la cima del evento con 135 (-9) después de 36 hoyos en Bay Hill en Orlando.

"Realmente no he estado mucho en esta posición, pero tengo mucha confianza en mi juego y me siento realmente relajado los últimos días", dijo Conners. "Tengo mucha energía y estoy muy emocionado esperando el fin de semana".

Conners empató el segundo mejor comienzo de 36 hoyos de su carrera.

Eso lo mantuvo por delante del escocés Martin Laird, quien estaba en 136 (-8) después de un 67 (-5), que incluía un eagle y cuatro birdies contra un bogey solitario.

Por su parte, el norirlandés Rory McIlroy, octavo clasificado del ranking, el estadounidense Lanto Griffin y el noruego Viktor Hovland compartieron el tercer puesto con 137 (-7), seguido del campeón del US Open Bryson DeChambeau con 138 (-6).

"No necesitas hacer nada especial. Solo necesitas ser realmente sólido, limitar tus errores", señaló McIlroy. "En cierto modo hice eso".

El colombiano Sebastián Muñoz fue el latinoamericano mejor ubicado en el puesto 38 con 144 impactos, parejo al campo, mientras que el argentino Emiliano Grillo lo hizo en el lugar 53 con 145 (+1).

El también colombiano Camilo Villegas no pasó el corte del segundo día al terminar con 151 golpes (+7).

- Resultados del viernes en el torneo US PGA Tour de Orlando (Par-72):

1. Corey Conners (CAN) 135 (66-69)

2. Martin Laird (SCO) 136 (69-67)

3. Viktor Hovland (NOR) 137 (69-68)

. Rory McIlroy (NIR) 137 (66-71)

. Lanto Griffin (USA) 137 (69-68)

6. Bryson DeChambeau (USA) 138 (67-71)

7. Paul Casey (ENG) 139 (70-69)

. Im Sung-jae (KOR) 139 (69-70)

. Justin Rose (ENG) 139 (71-68)

. Jordan Spieth (USA) 139 (70-69)

...

38. Sebastián Muñoz (COL) 144 (68-76)

53. Emiliano Grillo (ARG) 145 (71-74)

js-meh/cl