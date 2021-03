Bruno Mars lanza el primer tema de su disco con Anderson Paak

El cantante y compositor estadounidense Bruno Mars durante una actuación. EFE/Orlando Barría/Archivo

Madrid, 5 mar (EFE).- Bruno Mars ha lanzado este viernes el tema "Leave The Door Open", primer anticipo del disco que tiene previsto publicar próximamente bajo la firma común de Silk Sonic junto al músico Brandon Paak, más conocido por su seudónimo de Anderson Paak.

La canción, que ya está disponible en plataformas digitales, tanto en formato de audio como de vídeo, ha sido compuesto por sus dos intérpretes, así como por Brody Brown y por D'Mile, y ha sido producido por este último junto a Mars.

"An Evening With Silk Sonic" es el nombre del álbum que, aún sin fecha oficial de salida más allá de que verá la luz "este año", ha reunido a estos dos artistas y que incluye también la participación de Bootsy Collins.

El cantante de "Uptown Funk" regresará de esta forma al mercado discográfico cinco años después de "24K Magic" (2016), que lo convirtió en el gran triunfador de los Grammy de ese año al hacerse con seis gramófonos dorados, entre ellos el de mejor álbum.

Desde que iniciara su carrera con "Doo-Wops & Hooligans" (2010), al que siguió "Unorthodox Jukebox" (2012), Mars se ha convertido en una de las grandes figuras actuales de la música internacional, con giras por estadios y ventas superiores a los 130 millones de copias en todo el mundo.

Bregado en el ámbito del hip hop y el soul, con cuatro discos de estudio en el mercado desde el lanzamiento de "Venice" (2014), Anderson Paak ha desarrollado por su parte una trayectoria menos mediática, pero igualmente celebrada por un sector del público y, sobre todo, por la crítica.

Así, fue merecedor del Grammy a la mejor actuación rap por su tema "Bubblin" en 2019 y un año después se volvió a casa con el Grammy al mejor disco de r&b por su último disco, "Ventura" (2019), y con el de mejor canción de ese estilo por "Come Home".