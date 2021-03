Brasil producirá una nueva vacuna y Argentina mejora la capacidad de diagnóstico

Decenas de personas caminan en una concurrida vía comercial, hoy en el centro de Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- La producción de un nuevo suero y la adquisición de un equipo de última generación para diagnóstico y secuenciación son las buenas noticias que salen de Brasil y Argentina en medio de la lucha continental contra la covid-19.

Una lucha en la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta la fecha se han perdido 1.227.085 vidas con 51.158.352 infecciones en toda América.

Por un lado, el Instituto Butantan pidió este viernes licencia para iniciar los estudios clínicos en Brasil de cara a experimentar un suero elaborado a partir de un virus inactivado por radiación y aplicado a caballos, que producen anticuerpos IgG y cuya sangre fue extraída y purificada con una técnica utilizada durante décadas.

Las primeras pruebas fueron realizadas con ratones infectados con el virus vivo, en los que, tras recibir el suero, se identificó una disminución de la carga vírica, un perfil inflamatorio reducido y preservación de su estructura pulmonar.

El objetivo de la fase clínica de pruebas es verificar la seguridad y eficacia del suero, desarrollado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN), en pacientes infectados por el SARS-CoV-2, para lo que el Butantan ya tiene listas 3.000 dosis para comenzar los experimentos de inmediato.

La noticia llega en medio de una necesidad enorme de antídotos en un país de más de 212 millones de habitantes en el que han dado positivo al coronavirus 10.869.227 personas y han muerto 262.770, 1.800 de ellas este viernes, la segunda peor cifra de fallecimientos durante la pandemia.

Por el otro, Argentina, que reporta 2.133.963 casos y 52.644 fallecimientos, concretó la adquisición de la máquina CovidSeq, desarrollada por la compañía estadounidense Illumina.

El aparato, de cerca de 600 kilos de peso, es capaz de "secuenciar más de 3.000 genomas en 24 horas de covid-19 y más de 1.500 de otro tipo de patógenos", según dijo a Efe Pascual Fidelio, director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán.

CovidSeq, además de secuenciar el genoma del SARS-CoV-2, permite diagnosticarlo, es decir, determinar si la muestra arroja positivo y también la variante a la que pertenece, lo que resulta muy útil a la hora de diferenciar las cepas más contagiosas o agresivas del patógeno.

Una buena nueva que se da en medio de los serios disturbios hoy en la provincia de Formosa luego de que la Policía local reprimiera con dureza a manifestantes que protestaban en rechazo a la vuelta a la fase más dura de aislamiento debido a la pandemia.

OTRA VÍCTIMA "POLÍTICA" DEL CORONAVIRUS

Las críticas a la gestión de la crisis provocada por la pandemia de la covid-19 llevó este viernes a que el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, le presentara su renuncia al presidente del país, Mario Abdo Benítez.

El anuncio de la salida del gabinete del máximo responsable sanitario paraguayo se produjo un día después de que él mismo asegurara en una rueda de prensa que no iba a dimitir, tal y como le fue pedido en una declaración votada en el Senado.

La gestión de Mazzoleni ya había sido criticada por el personal sanitario y el gremio de enfermería, que durante dos días se concentraron frente a varios centros asistenciales para denunciar la falta de medicamentos e insumos, en especial para los afectados por el coronavirus.

El nombre de Mazzoleni se une al de colegas como los de Ecuador y de República Dominicana, Juan Carlos Zevallos y Plutarco Arias, respectivamente, quienes hace pocos días fueron apartados de sus puestos, y al del argentino Ginés González García, a quien el mandatario Alberto Fernández sacó de su cargo tras revelarse la existencia de una lista de personajes influyentes a ser vacunados, conocida como "El Vacunatorio VIP".

CHILE: ÉXITO EN VACUNACIÓN, PERO LOS CONTAGIOS NO PARAN

A pesar de llevar casi 3,9 millones de personas inoculadas hasta este viernes, Chile está experimentando de nuevo grandes cantidades de contagios al reportarse 5.325 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde la etapa más dura de la pandemia, en junio de 2020, cuando los positivos llegaron a rozar los 7.000.

Las autoridades consideran que este dato, que rompe con el promedio de 4.000 contagios diarios que se venía registrando, responde a los efectos de las vacaciones del verano austral, que en febrero vivió su mes central.

Por esta razón, el Colegio de Profesores de Chile llamó a suspender todas las clases presenciales a nivel nacional, a una semana de iniciado el año académico y con 46 colegios comprometidos tras presentar casos positivos.

De igual manera que durante 2020, el gremio propuso seguir con modalidad telemática mientras se intenta controlar la expansión de la pandemia.

MUNICIPIOS ECUATORIANOS PUEDEN COMPRAR LA VACUNA

Los municipios de Ecuador ya están habilitados para comprar por su cuenta las diferentes vacunas disponibles contra la covid-19 tras una normativa emitida por el Ministerio de Salud del país.

El procedimiento tiene como condiciones que la adquisición se realice directamente frente a las farmacéuticas y no con intermediarios; que la vacuna "cuente con la aprobación de la OMS, de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) o de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)", y que la administración de las dosis sea "gratuita para la población".

Antes de importarlas, los municipios deberán realizar una solicitud al Ministro de Salud, adjuntando una carta oficial del laboratorio en la que conste el tipo y disponibilidad de la vacuna, con el fin de que sea aprobada antes por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).