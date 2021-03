SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) BRASILIA, BRASIL23 DE FEBRERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Travelling del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acercándose al podio2. Plano general El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pronuncia un discurso3. Primer plano del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dando un discurso4. Plano general del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dando un discurso BRASILIA, BRASIL4 DE MARZO DE 2021FUENTE: FACEBOOK / JAIRMESSIAS.BOLSONARORESTRICCIONES: USO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 5. SOUNDBITE 1 - Jair Bolsonaro, presidente de Brasil (hombre, portugués, 14 seg.): "Será la primera vez que vamos a conversar con el presidente de Argentina. Lógicamente, él y yo queremos una conversación privada, nosotros dos en una esquina. Y públicamente vamos a tratar cuestiones económicas de nuestros países." Primer plano de trabajadores de la salud preparando la vacuna de covid-1914. Plano medio de trabajadores de salud ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Bolsonaro participará el 26 de marzo en una cumbre del Mercosur en Buenos Aires =(Fotos archivo+Video)= Brasilia, 4 Mar 2021 (AFP) - El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este jueves que el 26 de marzo participará en una cumbre del Mercosur en Buenos Aires, donde se reunirá por primera vez con su par argentino Alberto Fernández, con quien mantuvo momentos de fuerte tensión."El día 26 estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebraremos el 30 aniversario del Mercosur", dijo Bolsonaro en su mensaje semanal en vivo en redes sociales."Será la primera vez que conversaremos con el presidente de Argentina (...). Será una conversación reservada. Públicamente, vamos a tratar asuntos económicos de nuestros dos países", agregó.Bolsonaro también deseó "éxito" a Argentina en sus negociaciones para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Todos sabemos que el covid-19 causó dificultades económicas en todo el mundo y nosotros esperamos que Argentina tenga éxito en sus negociaciones con el FMI, porque la situación financiera de Argentina está bastante complicada", afirmó.El ultraderechista Bolsonaro y el centroizquierdista Fernández tuvieron una conversación privada el pasado 30 de noviembre, por videollamada, después de meses controversias.La relación entre ambos empezó mal incluso antes de que asumiera Fernández en diciembre de 2019. El brasileño lo insultó en sus redes sociales y afirmó que en Argentina se venía "el zurdaje" (término peyorativo para referirse a la izquierda) y dijo que temía una ola migratoria de Argentina, similar a la que se produjo desde Venezuela.En una entrevista con la televisión, Fernández respondió tildando a Bolsonaro de "racista, misógino y violento".El Mercosur, formado también por Paraguay y Uruguay, celebrará el 26 de marzo el 30 aniversario de la firma del Tratado de Asunción, su acta de nacimiento.El bloque vive actualmente un momento de redefinición, con la postura de Brasil, Uruguay y Paraguay a favor de una "flexibilización" que permita a cada uno de sus miembros negociar acuerdos comerciales con otros países.Esas discusiones se dan sin mayores avances en el proceso de ratificación del acuerdo que el Mercosur firmó en junio de 2019 con la Unión Europea. El estancamiento se debe sobre todo a las preocupaciones europeas sobre la falta de compromiso de Brasil con la protección de la selva amazónica. js/val/gm ------------------------------------------------------------- Canciller de Brasil viajará a Israel para firmar acuerdo sobre spray anticovid =(Video)= Brasilia, 4 Mar 2021 (AFP) - El canciller brasileño Ernesto Araújo viajará el sábado a Israel para suscribir un acuerdo que permitirá iniciar en Brasil pruebas de un spray nasal contra el covid-19 desarrollado por un instituto israelí, anunció este jueves el presidente Jair Bolsonaro.Araújo, al frente de una delegación de 10 personas, "será recibido por el primer ministro Benjamin Netanyahu " y "vamos a firmar un acuerdo para comenzar a aplicar en tercera fase [de pruebas] el spray aquí en Brasil", dijo el mandatario en su transmisión semanal por Facebook.La comitiva visitará el Centro Médico Ichilov que desarrolló el spray nasal EXO-CD24, calificado por Netanyahu de "milagroso".Con más de 260.000 muertos y 10,7 millones de contagios, Brasil está confrontado a la fase más letal de la pandemia y a un lento proceso de vacunación.El mandatario brasileño, un escéptico sobre la gravedad de la pandemia, preconizó constantemente el uso de un 'tratamiento precoz" con medicamentos sin pruebas científicas de eficacia contra el covid. Últimamente mostró entusiasmo por el aerosol israelí, esperando que el regulador sanitario brasileño (Anvisa) apruebe su uso."Por ser algo que puede ser aplicado en quien está en estado grave y no ser invasivo, es un spray, creo que Anvisa dará un parecer favorable a esta tercera fase en Brasil", dijo Bolsonaro tras mantener una conversación telefónica con Netanyahu el mes pasado.El Centro Médico Ichilov anunció en enero que uno de sus investigadores realizó una prueba de Fase 1, la primera de tres fases de ensayos clínicos, con un aerosol nasal que desarrolló contra los síntomas respiratorios relacionados con el covid-19.El investigador Nadir Arber informó que administró el aerosol a 30 pacientes, de moderados a graves, y que 29 de ellos recibieron el alta hospitalaria entre tres y cinco días después. El paciente restante también terminó recuperándose, aunque tardó más.El centro médico no dijo si administró placebo a un grupo de control y aún no ha publicado sus conclusiones en alguna revista científica revisada por sus pares."Las primeras noticias, son lo más auspiciosas posibles y todo indica que todo puede salir bien. ¡Entonces buena suerte para ese equipo, vamos a Israel!", dijo Bolsonaro el jueves.val/js/gm