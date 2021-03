Bolivia cierra este domingo su calendario electoral con las subnacionales

Funcionarios del Tribunal Electoral Departamental de La Paz realizan un simulacro en el centro de computo para las elecciones subnacionales, en La Paz (Bolivia). EFE/Gabriel Romano/Archivo

La Paz, 5 mar (EFE).- Bolivia cierra este domingo 7 de marzo su calendario electoral con las elecciones subnacionales en las que unos 7,1 millones de bolivianos elegirán 4.962 nuevos cargos para gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos municipales en los nueve departamentos del país.

Bolivia atravesó por una crisis política en 2019 que alteró el calendario electoral y que tomó rumbo en octubre de 2020, cuando se realizaron los comicios generales, en los que por primera vez no pudo participar el expresidente Evo Morales, quien fungió como jefe de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) y logró ganar la Presidencia con Luis Arce.

Las elecciones de este domingo fueron convocadas en noviembre del año pasado ya que, según las normas bolivianas, se deben citar en las 48 horas posteriores a la posesión del nuevo presidente del país y se deben celebrar los 120 días posteriores a la definición de la fecha.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 08.00 hora local (12.00 GMT) hasta las 17.00 hora local (21.00 GMT), una hora más de lo normal.

Desde este jueves rige en el país el "silencio electoral", un periodo de reflexión libre de propagandas y declaraciones proselitistas de los candidatos, y desde este viernes rige el "auto de buen gobierno" por el que se prohíbe la venta y consumo de alcohol, la realización de eventos masivos y la circulación de vehículos durante la jornada electoral.

RECUPERAR TERRENO

El MAS busca en esta oportunidad repetir el triunfo que tuvo en las pasadas elecciones con Luis Arce y recuperar zonas que han sido masistas como lo es El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, donde una exmilitante de ese partido, la expresidenta del Senado Eva Copa tiene todas las opciones para ganar en esa urbe.

Es probable que el oficialismo revalide su fuerza política en las áreas rurales, aunque aun tiene dificultades para ganar en zonas urbanas, como las principales ciudades bolivianas.

Por su parte, la oposición llega de nuevo a unas elecciones por separado y en el mapa político no se prevé que pueda restarle zonas al partido gobernante.

Salvo en Santa Cruz, donde es casi seguro que el excandidato presidencial y líder cívico Luis Fernando Camacho gane la Gobernación, y en Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez (12 de noviembre de 2019 a 8 de noviembre de 2020) tiene posibilidades de ganar en ese departamento.

En medio de la campaña también hubo tensiones por algunas inhabilitaciones como la del candidato opositor Manfred Reyes Villa y que fue levantada cinco días antes de las elecciones.

Otros aspirantes también enfrentan procesos judiciales como es el caso de Añez o el indígena Rafael "Tata" Quispe, postulante a la Gobernación de La Paz.

Se prevé que el órgano electoral dé mañana sábado la lista definitiva de los candidatos que están habilitados para estas elecciones.

CIERRE CON LUTO

El cierre de la campaña estuvo marcado por la muerte de siete estudiantes de una universidad en la ciudad de El Alto, que cayeron desde un cuarto piso, y por el accidente en una vía en el departamento de Cochabamba que dejó unos 21 fallecidos, hechos que enlutaron al país.

Varios candidatos de los principales partidos decidieron suspender sus actividades, incluso las virtuales en señal de duelo por estas dos tragedias.

SEGUNDA ELECCIÓN CON COVID

Desde inicios de este año algunos sectores buscaron el aplazamiento de los comicios subnacionales por la pandemia, ya que el país se encuentra en la segunda ola de contagios con un leve descenso de los casos diarios.

La preocupación de los partidos y del mismo personal sanitario partió por el contagio y fallecimiento a causa de la covid-19 de algunos candidatos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantuvo la fecha y recordó que las medidas de bioseguridad que se tomaron para las elecciones de octubre pasado permitieron que el proceso no incidiera en un aumento de los casos.

Entre las medidas que aplicará el TSE están la habilitación de más recintos electorales, la ampliación del horario de votación, una segmentación según la terminación del documento de identidad y el sorteo de jurados entre 18 y 50 años.

Además, las personas mayores de 70 años no están obligadas a votar, pero tienen el pleno derecho de sufragar.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) enviaron misiones para observar el proceso electoral del domingo.