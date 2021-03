Argentino Schwartzman avanza en ATP de Buenos Aires y jugará contra español Munar

El argentino Diego Schwartzman, número 9 del mundo y principal favorito, avanzó a los cuartos de final del ATP de Buenos Aires con un cómodo triunfo sobre el eslovaco Lukas Klein por 6-4 y 6-2, en uno de los cotejos jugados el jueves por la segunda ronda del certamen bonaerense.

Schwartzman, que se recupera de una dolencia en una rodilla, empezó el partido con algunos problemas, pero corrigió el rumbo a tiempo y se llevó una victoria que lo deposita en los cruces del viernes, donde tendrá como adversario al español Jaume Munar.

"No fue fácil, hubo que encontrar soluciones. Me faltaba algo de fuerza al principio, se me hizo difícil, pero lo pude dar vuelta en el primer set y el perdió un poco de lucidez en sus tiros, y corregí algunas cosas que me hicieron ganar. Tengo que mejorar para ganarle a Munar", aceptó Schwartzman tras el encuentro.

Munar, 106 del ranking y entrado desde la clasificación, se metió en la etapa de los ocho mejores con un buen triunfo a expensas del estadounidense Frances Tiafoe, al que superó por 76 (7/4) y 6-4.

Estos son los resultados de la cuarta jornada del ATP de Buenos Aires:

-Segunda ronda:

Diego Schwartzman (ARG/N.1) a Lukas Klein (SVK) 6-4, 6-2

Francisco Cerúndolo (ARG) a Benoit Paire (FRA/N.3) 4-6, 6-3, 6-1

Pablo Andújar (ESP/N.6) a Gianluca Mager (ITA) 6-4, 7-6 (7/5)

Jaume Munar (ESP) a Frances Tiafoe (USA/N.8) 7-6 (7/4), 6-4

