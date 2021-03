AMP2.- Nueva Zelanda.- Nueva Zelanda rebaja la alerta de tsunami tras los dos nuevos terremotos

04/03/2021 Imagen de archivo del USGS de un terremoto en Nueva Zelanda. POLITICA OCEANÍA NUEVA ZELANDA INTERNACIONAL USGS



Hawaii se une a las alertas de Tsunami por el terremoto en Nueva Zelanda



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nueva Zelanda han rebajado la alerta de tsunami emitida este viernes, jueves en Europa, tras un terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Richter al que ha seguido otro de magnitud 8.



La magnitud del seísmo ha sido tal que tanto Hawai como Samoa han emitido sendas alertas para advertir a su población del riesgo, mientras que el Centro de Alertas de Tsunami para el Pacífico ha advertido a los archipiélagos oceánicos de la posibilidad de "peligrosos tsunamis" en las próximas tres horas.



No obstante, la Defensa Civil neozelandesa ha indicado que las olas más grandes ya han pasado y que todas las personas que había sido evacuadas pueden regresar a sus casas, aunque se ha alertado a los ciudadanos que sigan manteniéndose alejados de las playas.



Esto se debe a que se esperan "corrientes fuertes e inusulaes y oleajes impredecibles en la costa". El nivel de alerta, por tanto, se ha reducido a una amenaza de playa y marina para todas las áreas que anteriormente estaban bajo amenaza terrestre y marina, según detalla la autoridad en un comunicado.



Se trata de la segunda alerta emitida en menos de 24 horas tras un terremoto de magnitud 7,1 que se produjo durante la madrugada cerca del archipiélago. La alerta se levantó algunas horas después.



Este es, no obstante, el tercer terremoto en una mañana, según alerta la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.



Las autoridades habían pedido a los ciudadanos de varias islas que se desplazaran lo más lejos del mar posible de "manera inmediata" y que buscaran los "terrenos elevados más cercanos", ya fuera andando, corriendo o en bicicleta para evitar atascos.



"No esperéis. Un tsunami que cause daños es posible", ha advertido la entidad en su Twitter a los habitantes de las zonas costeras del norte del archipiélago.



Whangarei, la ciudad más septentrional del país con más de 50.000 habitantes, ha experimentado escenas de caos mientras las personas abandonan sus trabajos y escuelas siguiendo las indicaciones, según 'NZ Herald'.



El nuevo terremoto se ha producido en las islas Kermadec al noreste de Auckland y a unos 800 kilómetros de la costa.



ALERTA EN EL PACÍFICO



El centro de avisos de Tsunami del Pacífico ha advertido de la posibilidad de "peligrosas olas de tsunami" en las próximas tres horas y ha temido alertas en las costas de la Samoa estadounidense, islas Cook, Fiyi, Nueva Caledonia, Niue, Islas Pitcairn, Islas Solomón, Tonga, Vanuato y Wallis y Futuna.



La autoridad de Emergencias de Hawai ha asegurado que se está investigando el grado de amenaza que puede suponer para las costas de California, Oregón, el estado de Washington, Alaska y la provincia canadiense de la Columbia Británica.



En otros países cuyas costas dan al Pacífico como Chile, las autoridades locales han emitido una alerta amarilla por la posibilidad de un tsunami menor y han pedido a la población estar atenta a la información oficial.



Asimismo, la Marina de Perú ha anunciado que llevará a cabo un seguimiento "constante" de la situación tras los nuevos terremotos, y el jefe del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, Moacid Feraldo, ha detallado que en caso de que llegara alguna onda a las costas peruanas, "sería muy pequeña" y lo harían la madrugada del viernes.



También el Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador (Inocar) ha alertado de que, como consecuencia del fuerte terremoto, "se generarán perturbaciones de ondas en el Litoral ecuatoriano con una altura de ola entre 30 y 40 centímetros a las 3.30 de la madrugada (hora local) del viernes 5 de marzo del 2021".