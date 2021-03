AMP.-México.- México alerta de que el crimen organizado "impone, quita y mata" a candidatos electorales en nueve estados

28/06/2020 Policía estatal de Zacatecas, México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO VOCERÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZACATECAS



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La secretaria de Seguridad del Gobierno de México, Rosa Icela, ha alertado este viernes de que el crimen organizado "impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea" a candidatos electorales en nueve estados del país norteamericano.



"Establecen campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian", ha señalado en rueda de prensa, recogida por el diario 'Milenio'.



"Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión", ha agregado.



Según Icela, la intromisión electoral del crimen organizado, que pone en peligro las elecciones federales previstas para el próximo junio, sucede en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California.



En estos estados existe "el partido del crimen", ha avisado, aludiendo a las palabras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuyo Ejecutivo ha puesto en marcha un dispositivo de protección para garantizar la seguridad de los candidatos electorales.



Así, ha recordado que el 6 de junio están en juego más de 21.000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1.063 cargos en congresos locales; 17.000 en ayuntamientos; y más de 1.900 presidencias municipales, que es el sector donde se percibe más riesgo.



Los datos del Gobierno muestran que desde septiembre de 2020 a febrero de 2021 se presentaron 73 delitos contra precandidatos y aspirantes. De estos, 64 fueron víctimas de homicidio. Asimismo, más de la mitad de violencia política se han concentrado en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.



En este contexto, durante la jornada se ha conocido que Yuriel Armando González Lara, el dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y candidato a la alcaldía del municipio de Nuevo Casas Grandes, ubicado en el estado de Chihuahua, ha sido asesinado durante la noche de este jueves, en pleno centro de la ciudad.



Junto a González Lara, que también fue director de Seguridad Pública, ha sido asesinado otro hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, según la información recogida por el diario 'El Universal'. Por ahora, las autoridades de Chihuahua no se han pronunciado sobre el suceso.



El plan del Gobierno de López Obrador, concebido para que los comicios se celebren de forma "limpia" y "libre", prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.