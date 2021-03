AMP.- Ecuador.- El partido político ecuatoriano Alianza País expulsa al presidente Lenín Moreno

"¿Cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido?", se pregunta el mandatario



El partido Alianza País (AP) no ha aceptado la renuncia del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y ha determinado su expulsión como militante de la formación, de la que también dejará de ser presidente por "dejar abandonada la conducción política del movimiento".



Así lo ha señalado el partido en un comunicado en el que ha precisado que la directiva nacional de AP "ha conocido, en sesión del 3 de marzo, la renuncia del militante Lenín Moreno Garcés y en esta misma reunión ha decidido no aceptarla debido a que se encontraba en progreso un expediente en su contra que, después del debido proceso, ha determinado su expulsión como militante y, por tanto, la destitución en esta organización política".



La formación también ha decidido destituir a Moreno de la presidencia del partido por haber cometido infracciones "al dejar abandonada la conducción política del movimiento, al asistir a las sesiones formales apenas un par de veces en cuatro años" y "al incumplir el plan de Gobierno --con el que llegó a la Presidencia-- y distribuir ilegítimamente el poder a representantes de otros partidos políticos", informa 'El Comercio'.



La resolución de la expulsión de Moreno, quien presentó su propia renuncia en febrero, se da un día después de que AP iniciara el proceso disciplinario, se notificara a las partes y al Consejo Nacional Electoral de Ecuador para que el presidente de Ecuador sea oficialmente eliminado del partido.



MORENO CUESTIONA SU EXPULSIÓN



Moreno, sin embargo, ha restado valor al anuncio, por entender que ya no formaba parte de AP. "¿Cómo se expulsa a alguien que ya se ha ido", ha preguntado en Twitter, donde ha publicado la carta con fecha del 26 de febrero en la que pide su salida del partido por entender que estaba anteponiendo los intereses internos a los de los ecuatorianos.



Moreno apela en dicha misiva a su "deber" como presidente para asegurar que ha intentado trabajar "por el beneficio de todo el país" y para pasar página de los "dolorosos años" de mandato de Rafael Correa, del que fue vicepresidente durante cuatro años.



La expulsión de Moreno del movimiento político fundado en 2016 por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que también dejó de ser afiliado de AP en 2018, se produce a 81 días de que termine su mandato en el Gobierno ecuatoriano.