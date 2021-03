AMP.- Cvirus.- República Checa pide a tres países recibir a parte de sus enfermos de COVID-19 por colapso hospitalario

El Gobierno ha aprobado un bono de 14 euros diarios para quien tenga que hacer cuarentena



PRAGA, 5 (DPA/EP)



El Ministerio de Salud de República Checa ha confirmado en un comunicado que ha preguntado a Alemania, Polonia y Suiza si pueden recibir al menos una docena de pacientes de coronavirus debido al colapso de los hospitales en el país.



Debido a la sobrecarga de los centros médicos, no se podían realizar los tratamientos habituales, según el Ministerio, que aclara que no se han decidido aún los pacientes a trasladar y que esta decisión dependerá de los médicos.



"Estamos en la situación en la que nunca quisimos estar", ha asegurado en el comunicado el ministro de Salud, Jan Blatny, pocas horas después de haber insistido en que no consideraba necesaria la ayuda extranjera.



República Checa tiene actualmente el mayor ratio de nuevas infecciones de la Unión Europea con 800 de cada 100.000 habitantes contagiados en la última semana. Desde que comenzó la pandemia, el país ha registrado casi 1,3 millones de infecciones y 21.325 muertes relacionadas con el coronavirus.



"En casi todas las regiones, la ocupación de los hospitales es extremadamente alta", ha asegurado Blatny.



La variante británica del coronavirus se está expandiendo gradualmente por el país y se ha convertido en la forma dominante del virus en República Checa.



BONO DE CUARENTENA



El presidente de República Checa, Milos Zeman, ha firmado este viernes una ley que garantiza un bono de 14 euros diarios a los empleados que tengan que hacer cuarentena por tener el coronavirus o ser contacto estrecho.



Con esta medida, el Gobierno busca favorecer que los ciudadanos den el nombre de sus contactos, ya que muchas personas no han sido sinceros con las autoridades por la preocupación de causarle un posible perjuicio económico a amigos y familiares, según ha señalado el propio Ejecutivo.



Este bono se añadiría a la paga por enfermedad, que en el país europeo es del 60 por ciento del salario.