ADVISORY BRITAIN-ROYALS/COMMONWEALTH-QUEEN

Queen makes a pre-recorded Commonwealth Day message
Start: 07 Mar 2021 17:00 GMT
End: 07 Mar 2021 18:00 GMT
WINDSOR - Queen makes a pre-recorded Commonwealth Day message from Windsor.
SCHEDULE:
1645GMT - Slate
1700GMT - Playout of Queen's message
Restrictions:
BROADCAST: NO USE UK / MUST BE USED IN FULL AND WITHOUT BREAKS FOR COMMERICALS OR ANY OTHER REASON, EXCEPT FOR EXTRACTS IN NEWS BULLETINS / NO USE AFTER FRIDAY APRIL 9, 2021 WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM BUCKINGHAM PALACE / NO RESALE
DIGITAL: NO USE UK / MUST BE USED IN FULL AND WITHOUT BREAKS FOR COMMERCIALS OR ANY OTHER REASON / NO USE AFTER FRIDAY APRIL 9, 2021 WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM BUCKINGHAM PALACE / VIDEO MUST BE REMOVED FROM ALL WEBSITES, SOCIAL MEDIA AND ONLINE PLATFORMS BY FRIDAY APRIL 9, 2021 / NO RESALE
Source: BBC STUDIOS EVENTS
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Kingdom
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL / ENGLISH
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Email: tvnews@thomsonreuters.com