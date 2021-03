Uruguay recibirá las primeras 50.000 vacunas de Pfizer el 10 de marzo

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 3 mar (EFE).- Uruguay recibirá las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio estadounidense Pfizer el próximo 10 de marzo y no el 8 como estaba previsto en primera instancia, aseguro este miércoles el presidente de ese país, Luis Lacalle Pou.

Se trata del primer lote de vacunas de un total de 460.000 que se completarán durante las semanas siguientes a la primera entrega y la llegada de otro cargamento de dosis de la china Sinovac.

"El 15 de marzo llegan 1.558.000 de Sinovac, o sea, que el stock de vacunas va a estar, y la capacidad de vacunar a 30 mil (por día) también; dependerá de la gente que se acerque y a medida que vayamos liberando a la gente", dijo el mandatario en una entrevista con el noticiero local Telemundo.

Asimismo, sostuvo que de la aprobación del Tribunal de Cuentas de la República para el gasto máximo de 120 millones de dólares para la compra de las vacunas.

Respecto al inicio de las vacunaciones el pasado lunes, Lacalle Pou reconoció la posibilidad de ser el primero en inocularse, aunque desertó de esta opción para permitir que las dosis la reciban quienes están en la "primera línea de batalla".

"Se iría cumpliendo el calendario que tiene previsto el gobierno para la llegada de vacunas contra el Covid-19", afirmó.

De igual forma, el mandatario uruguayo valoró el trabajo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 con quienes aspira continuar trabajando bajo otras circunstancias.

"No me cabe la duda de que vamos a tener una relación estrecha de que vamos tener una relación institucional, ya veremos de qué manera. Obviamente que con otra configuración, con otra tarea, y sin tanta periodicidad", concluyó.

El personal sanitario comenzará a vacunarse a partir del próximo martes, cuando está previsto que lleguen a Uruguay las primeras dosis de la estadounidense Pfizer.

Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación, registra desde marzo del año pasado 60.074 contagios (7.472 activos, 80 de ellos en cuidados intensivos) y 624 fallecidos.