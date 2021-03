Tamara Falcó opina públicamente sobre la vacunación de las infantas

23/12/2020 Tamara Falcó, radiante en "El Hromiguero" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Mucho se está hablando estos días de la vacunación contra la Covid a la que han sido sometidas las infantas Elena y Cristina en el último viaje que hicieron a Abu Dabi a reencontrarse con su padre, aunque ya no sabemos si dicho viaje se hizo con la finalidad de vacunarse contra el virus o a ver al monarca. Tamara Falcó ha aprovechado su aparición en 'El Hormiguero' para desvelar delante de todos los espectadores su opinión al respecto y lo cierto es que ha salido en defensa del monarca con estas palabras:



"Si cualquiera de mi familia va a Dubai y le ofrecen la vacuna, que la cojan. ¿Qué privilegios? ¿qué hay de ejemplar no vacunarse? así hay una vacuna más en España. Las estáis comparando con algo y no le han quitado la vacuna a nadie. Hay enemigos tremendos contra la monarquía. Debatimos cosas distintas: la ilegalidad o supuesta ilegalidad (sobre el emérito) y hablar de la vacunación de las infantas. Ahora hay viajes a un montón de países donde te puedes vacunar. A su abuela la han llamado del centro de salud para vacunarse. Tiene 98 años".



De esta manera, la hija de Isabel Preysler ha querido exponer por primera vez públicamente su opinión al respecto de todas las informaciones que han salido a la luz en estos días desde que las infantas, Elena y Cristina, confirmaran con un comunicado que habían sido vacunadas contra la Covid.