Suben a 4.214 los muertos en Honduras por covid-19 y a 172.100 los contagios

El organismo sanitario indicó en un comunicado que de 1.714 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 342 resultaron positivas, con las que ya suman 172.100 las personas que han contraído la mortal enfermedad. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 3 mar (EFE).- El número de muertos en Honduras por covid-19 se elevó este miércoles a 4.214 y el de contagios a 172.100 desde marzo de 2020, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo sanitario indicó en un comunicado que de 1.714 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 342 resultaron positivas, con las que ya suman 172.100 las personas que han contraído la mortal enfermedad.

Añadió que otros 27 hondureños han fallecido por la covid-19, para un total de 4.214 en casi un año desde que se comenzó a expandir la pandemia.

El informe diario del Sinager registró además 995 personas hospitalizadas, de las que 592 permanecen en condición estable, 350 están graves y 53 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 336 nuevos pacientes recuperados, con los que ya son 67.239 los que se han salvado de morir por la covid-19.

A casi un año de que fueron confirmados los primeros dos contagios con la mortal enfermedad, el 11 de marzo de 2020, solamente 2.684 hondureños, todos personal sanitario, han sido vacunados contra la mortal enfermedad, con fármacos Moderna donados la semana pasada por Israel.

Se espera que la mayor parte de las vacunas que necesita el país para el 70 % de sus 9,5 millones de habitantes lleguen entre marzo y junio.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, hizo hoy un llamamiento a la tranquilidad a un sector de la población que no quiere vacunarse contra la covid-19 por algún temor.

"A la gente que tiene temor de vacunarse, les decimos que estas no tienen mayores consecuencias adversas, porque las personas están reaccionando bien, pero debemos aclararles que es necesario que se vacunen cuando ya estén aquí las dosis, para volver a la normalidad", indicó Hernández en una gira de trabajo en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

Según Hernández, en los países desarrollados, donde se ha avanzado de manera significativa con el proceso de vacunación, no se han presentado mayores reacciones adversas por las inmunizaciones, y los índices de contagio y de letalidad siguen a la baja, subraya un comunicado de la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

El gobernante le pidió a la población que mientras llegan las vacunas, siga utilizando las mascarillas y lavándose las manos con agua y jabón, porque el proceso de inmunización dependerá de las entregas que puedan garantizar las farmacéuticas con un flujo constante.

"La covid-19 está en todas partes y es recomendable que a los primeros síntomas acudan a los triajes y hospitales, porque es preferible que les digan que es una gripe, y no pierdan tiempo, porque es vital poder recibir tratamiento temprano", dijo Hernández.

Según lo expresado por el mandatario, se continúa "trabajando para adquirir las dosis de vacunas necesarias para inmunizar a toda la población, porque el pueblo tiene derecho a recibir la inoculación de manera gratuita".