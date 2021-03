Sergio se muestra positivo y con energía para afrontar "un trayecto difícil"

El entrenador del Valladolid, Sergio González (d). EFE/Javier Blasco/Archivo

Valladolid, 4 mar (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha señalado este jueves en rueda de prensa telemática que mantiene sus "sensaciones positivas" y apela a la "energía" y el "compromiso" de todos para afrontar "un trayecto difícil" en las trece jornadas de liga que restan por disputarse.

El técnico catalán ha reconocido que "el golpe" recibido por el equipo, tras el empate ante el Celta, fue "fuerte" pero tienen "capacidad para gestionarlo, asimilarlo y darle la vuelta" y el objetivo ha de ser "cambiar el chip y poner energía para ser mejores que los demás, al menos, que otros tres equipos".

Según ha reconocido, el Real Valladolid recibe "muchas faltas laterales", que son las que han propiciado los goles a balón parado de los últimos rivales, "y es algo en lo que se está trabajando e insistiendo", no solo en lo que respecta al balón parado defensivo, sino también en el ofensivo.

A pesar de que el equipo acumula ocho jornadas sin ganar, "la victoria está cerca" y se la han "merecido", por lo que confía en que llegue, por fin, este sábado ante el Getafe, un conjunto que "con la entrada de Kubo y Aleñá han adquirido otros recursos, pero ha regresado al 4-4-2, con el sello inequívoco de Bordalás".

"Getafe es un equipo que compite bien, juega bien con y sin balón, con un juego sencillo pero eficaz, que cuenta con pivotes que abarcan mucho espacio, dos puntas -Mata y Ünal, ambos ex del Real Valladolid- que dan mucho, aparecen, saltan, están en las prolongaciones, y bandas físicos que interiorizan", ha analizado.

Por tanto, tienen claro "cuáles son sus virtudes y defectos", de ahí que confíe en "poder pararles y hacer bien las cosas con balón", ya que saben que el cuadro madrileño entra bien por fuera, maneja bien el cambio de orientación y aprieta en la salida del balón" pero "con temple y energía" se puede "minimizar" o anular su propuesta.

Durante la rueda de prensa, se ha incidido mucho en los goles que ha recibido el equipo blanquivioleta a balón parado "y se está convirtiendo en un estigma grande, pero no puede ni debe ser así", ha advertido Sergio, quien valora el hecho de seguir trabajando en ello pero sin que se convierta en una obsesión que anule los aspectos positivos.

De cara a este encuentro, recupera a Waldo, quien contó con el permiso del club para causar baja la pasada jornada, por motivos personales, y también a Javi Sánchez, quien "ha realizado las últimas dos sesiones a buen nivel, pero no está aun para jugar de inicio", ha precisado.

En principio, parece que se mantendrá Roberto en la portería, puesto que con su presencia buscaba "un cambio en la inercia del equipo", como hizo anteriormente, pero considera que "es una suerte poder contar con dos guardametas de gran nivel" a la hora de escoger entre uno u otro.

En opinión del técnico del Real Valladolid "ahora se está priorizando más el aspecto colectivo que el individual, para actuar como un grupo unido, ya que hay un objetivo común a todos, que es lograr la permanencia, y es algo en lo que todos tenemos que participar, aparcando esas individualidades que son habituales en el fútbol".

Sergio es consciente de que "se han hecho partidos de calidad para lograr el triunfo" y van a por él ante Getafe porque, además, "hay por delante una carrera larga y difícil, y el que se recupere antes de los golpes que va a recibir, más opciones tendrá de asegurar la permanencia", ha dicho.