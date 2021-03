Senadores de EE.UU. respaldan al grupo de opositoras cubanas Damas de Blanco

En la imagen, Marco Rubio, senador republicano por Florida. EFE/EPA/Drew Angerer/Archivo

Miami, 4 mar (EFE).- Una resolución bipartidista "en honor" al grupo opositor cubano Damas de Blanco fue presentada este jueves por varios senadores ante el Congreso de EE.UU. en el marco del Mes de la Historia de la Mujer, para destacar este "movimiento pacífico liderado por mujeres que apoya la libertad y la defensa de los DDHH".

La resolución está liderada por dos senadores de origen cubano: Marco Rubio, republicano por Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey.

A ellos se unieron el demócrata Ben Cardin, por Maryland; Rick Scott, republicano por Florida, y Ted Cruz, republicano por Texas y también de origen cubano.

"Al celebrar el mes de la historia de la mujer, me enorgullece liderar una vez más esta resolución bipartidista que honra el legado de las Damas de Blanco", señaló Rubio en un comunicado.

"Viviendo bajo el aparato represivo de Castro y Díaz-Canel, estas valientes mujeres han liderado uno de los movimientos cívicos y pacíficos más importantes de Cuba. Mientras seguimos siendo testigos de la naturaleza criminal de este régimen déspota, debemos seguir haciéndole eco a la voz de los disidentes en la isla.", añadió.

Por su parte, Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó que "durante un momento de creciente activismo cívico en Cuba, esta resolución bipartidista expresa nuestra solidaridad total con el pueblo cubano que busca un cambio en su país".

Además, agregó del demócrata, la resolución, la número 81 del Senado, "reconoce los esfuerzos históricos de las Damas de Blanco en defender los derechos humanos en la isla".

"Estas mujeres son una inspiración para todos los que luchan por los derechos humanos, la libertad y la democracia. Los Estados Unidos continuarán apoyando a todos los que se oponen a los tiranos comunistas en Cuba, Venezuela y en todo el mundo", señaló en el comunicado el republicano Scott.

El movimiento Damas de Blanco, que no ha cejado en sus denuncias de la represión en Cuba, surgió tras el encarcelamiento de 75 hombres, en 2003, en la llamada "Primavera Negra", para pedir su puesta en libertad. Todos los arrestados, comunicadores independientes y activistas, salieron luego de prisión y muchos se exiliaron en España.

En 2005, el Parlamento Europeo concedió a las Damas de Blanco el premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, pero nadie pudo recogerlo entonces porque a sus representantes el Gobierno cubano no les permitió salir de la isla.

El comunicado de la oficina del senador Rubio describió al grupo opositor como "unas cubanas que marchan pacíficamente por las calles de La Habana con gladiolos en la mano".