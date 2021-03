Salud.-La faringitis estreptocócica no empeora los tics en los niños pero sí se vincula a mayor impulsividad

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La exposición a la bacteria que causa la faringitis estreptocócica no parece empeorar el síndrome de Tourette y otros trastornos de tics crónicos en niños y adolescentes, según un estudio publicado en la edición en línea de 'Neurology', la revista médica de la Academia Americana de Neurología. Sin embargo, la exposición se asoció con un aumento de los síntomas de hiperactividad e impulsividad.



Estudios anteriores habían sugerido un posible vínculo entre la infección por estreptococos y los trastornos de tic y del comportamiento. Los tics, movimientos repetitivos y vocalizaciones provocados por un impulso irresistible de producirlos, son la característica definitoria de los trastornos de tics crónicos, incluido el síndrome de Tourette, un trastorno del neurodesarrollo que comienza en la niñez.



En este estudio, los investigadores estudiaron el estreptococo del grupo A, que es un tipo de bacteria que causa faringitis estreptocócica, impétigo y una serie de otras infecciones.



"El vínculo entre el estreptococo y los tics en los niños es todavía un tema de intenso debate --admite el autor del estudio, Davide Martino, de la Universidad de Calgary, en Canadá, y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología--. Queríamos analizar esa pregunta, así como un posible vínculo entre el estreptococo y los síntomas del comportamiento como el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)".



El estudio involucró a 715 niños y adolescentes con trastornos de tics crónicos. De ellos, el 91% tenía un diagnóstico de síndrome de Tourette. Se diagnosticó TDAH en 258 participantes y TOC en 227 participantes.



Luego, los investigadores hicieron un seguimiento de cada niño durante un promedio de 16 meses. Los niños fueron evaluados durante visitas a la clínica cada cuatro meses, momento en el que se tomaron frotis de garganta y muestras de sangre para ver si estaban infectados con la bacteria estreptocócica. Al comienzo del estudio, 59 niños dieron positivo por bacterias estreptocócicas. Durante el estudio, 103 niños tuvieron una nueva exposición a la bacteria estreptocócica.



Los cambios en la gravedad de los tics se controlaron mediante entrevistas telefónicas, visitas en persona y diarios que llevaban los padres.



De los 715 niños del estudio, 308 experimentaron un empeoramiento de los síntomas. Sin embargo, los investigadores no encontraron una asociación entre la exposición a estreptococos y el empeoramiento de los tics. Tampoco encontraron una asociación entre la exposición a estreptococos y los síntomas del TOC.



Sin embargo, cuando los investigadores observaron las medidas de comportamiento, encontraron una asociación entre la exposición a estreptococos y un aumento de alrededor del 20% en los síntomas de hiperactividad e impulsividad del TDAH.



"Si bien nuestros hallazgos sugieren que no es probable que el estreptococo sea uno de los principales desencadenantes del empeoramiento de los tics, se necesita más investigación sobre otras posibles explicaciones --resalta Martino--. Por ejemplo, el estrés social de tener este trastorno podría estar implicado en empeorar los tics más que las infecciones. También es posible que otro patógeno pueda desencadenar una respuesta inmune asociada con el empeoramiento de los tics".