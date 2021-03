R.Unido.- Deliveroo elige Londres para su futura salida a Bolsa

03/12/2020 Ndp Foto Estudio Deliveroo: Expectativas De Los Restaurantes 2021 Cerca De Un 40% De Los Restaurantes Se Vería Obligado A Cerrar Su Negocio En Los Próximos Seis Meses Si No Fuera Por El Delivery POLITICA Europa Press



LONDRES, 4 (EUROPA PRESS)



La empresa de reparto de comida a domicilio Deliveroo ha elegido la Bolsa de Londres para su futuro debut en los mercados, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.



La decisión de debutar en Londres se produce justo después de que esta semana se publicara un informe encargado por el Ministerio de Finanzas del país en el que se recomendaba que se permitieran las estructurales accionariales duales.



Mediante esta fórmula, habitual en Estados Unidos, las empresa cuentan con diferentes clases de acciones, lo que permite adjudicar a cada una diferentes derechos de voto. Es una forma ampliamente usada por algunas 'startups' tecnológicas, ya que permite a los fundadores mantener el control de la compañía pese a no tener una mayoría de las acciones totales.



Precisamente, Deliveroo ha explicado que en su futura salida a Bolsa, adoptará este tipo de estructura dual para permitir que el fundador y consejero delegado de la empresa, Will Shu, tenga "estabilidad para tomar decisiones que permitan a la compañía ejecutar su visión estratégica a largo plazo".



Este tipo de estructura accionarial será limitada en el tiempo, que Deliveroo ha fechado en un plazo máximo de tres años. Tras ese tiempo, la compañía tendrá que adoptar una estructura tradicional con un solo tipo de acciones.



"Es fantástico que Deliveroo haya adoptado la decisión de cotizar en la Bolsa de Londres. Deliveroo ha creado miles de empleos y es una auténtica historia de éxito tecnológico británica", ha subrayado el ministro de Finanzas de Reino Unido, Rishi Sunak, en el comunicado de la empresa.



La empresa de reparto ha destacado un informe reciente publicado por Capital Economics en el que se destaca que Deliveroo es responsable de la creación de 46.700 empleos en Reino Unido, incluidos 38.300 en el sector de la restauración y la hostelería desde su fundación en 2013. Esta cifra no tiene en cuenta los miles de repartidores autónomos ('riders') que emplea la firma en sus operaciones de reparto.



A corto plazo, Deliveroo ha destacado que tiene previsto seguir expandiendo sus operaciones: tanto el envío de compras de alimentos a domicilio como los 'restaurantes fantasma' (restaurantes que no disponen de servicio en persona y solo operan enviando a domicilio).