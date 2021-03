Revelan supuesta reunión de candidato indígena ecuatoriano y juez electoral

El candidato presidencial de Ecuador Yaku Pérez. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 4 mar (EFE).- El aspirante presidencial indígena, Yaku Pérez, que exige un nuevo recuento de las elecciones del 7 de febrero en Ecuador, se habría reunido de forma reservada con un juez del Tribunal Contencioso Electoral (CNE) en la víspera de que la corte resuelva un recurso interpuesto por el candidato, que alegó fraude.

Así lo destapó este jueves el medio digital local "La Posta", en un video en el que fundamenta la información que apuntaría a que la reunión tuvo lugar en la tarde del miércoles en un edificio del norte de Quito en el que ni el candidato, ni el juez residen.

El medio aporta fotografías en las que asegura aparecen el candidato de la organización indígena Pachakutik y su pareja sentimental, Manuela Picq, junto con otro individuo que porta un maletín, así como del vehículo oficial empleado por el juez y otro policial en el que supuestamente se desplazó Pérez.

REUNIÓN SECRETA

El fundador del digital, Andersson Boscán, planteó a Efe el siguiente escenario de la supuesta reunión.

"El candidato presidencial Yaku Pérez, que se encuentra impugnando el resultado electoral luego de un ajustadísimo resultado que lo deja fuera del balotaje por décimas, solicitó al TCE, la máxima autoridad”, que decida “si debe hacerse un recuento nacional de votos que podría modificar y alterar el resultado que tenemos hoy", indicó.

Boscán asegura que Pérez mantuvo el miércoles "una reunión reservada" con uno de los cinco jueces del TCE, que deben decidir por mayoría simple o absoluta sobre el caso. "Nos encontramos a pocos minutos de que el tribunal se pronuncie en primera instancia si determina recontar los votos".

El clip colgado por el medio ecuatoriano precisa que la reunión tuvo lugar en el domicilio del exsecretario general del Consejo de Participación Ciudadana transitorio Darwin Seraquive, persona cercana a Pachakutik y al juez del TCE Ángel Torres, con el que presuntamente se habría reunido el candidato.

"A horas de que suceda esto (pronunciamiento de la corte), el señor Pérez tiene una cita reservada con uno de los jueces más relevantes, por lo menos más públicos, reunión que se ha producido a las 19:00 de la noche en la ciudad de Quito, en un edificio donde no vive el juez, ni Pérez", recalca Boscán.

Recordó, además, que el juez Torres fue el que "impulsó una riña" dentro de la función electoral cuando a principios de enero en una primera instancia, destituyó en pleno al Consejo Nacional Electoral (CNE) por una denuncia planteada por el movimiento político Justicia Social, que quedó fuera de la liza de las últimas elecciones.

Por otra parte, argumentó que el Consejo de Participación Social transitorio aprobó el nombramiento del juez del TCE Ángel Torres, lo que explicaría la cercanía de este con el exfuncionario del principal órgano de control social.

"Los detalles de la conversación se desconocen, pero la legislación ecuatoriana prohíbe de forma terminante que un juez se reúna con una de las partes sin presencia de la otra y eso no exime a los jueces del TCE. Es una falta de ética, pero podría tener también consecuencias legales", apuntó.

De momento, ni Pachakutik, ni el juez aludido, así como tampoco el TCE, se han pronunciado al respecto de la información.

CABOS SUELTOS

Otro de los cabos sueltos que deja el episodio descrito por el medio es que se asegura que Pérez abandonó el edificio donde tuvo lugar la reunión en una patrulla policial.

"Nos lleva a sospechar el apoyo del Gobierno Nacional que no puede apoyar, a través del uso de patrulleros policiales que son recursos públicos, a un candidato en cuestión", censuró el comunicador.

El pasado lunes el candidato presidencial presentó ante el TCE un escrito, que el juez Fernando Muñoz Benítez pidió completar y fundamentar en al menos seis aspectos incluidos en el recurso inicial, ya que de lo contrario, la demanda podría quedar archivada.

Los resultados de los comicios del 7 de febrero apuntan a una segunda vuelta entre el candidato presidencial correísta Andrés Arauz, vencedor en la primera, y el centroderechista Guillermo Lasso, que quedó en segundo lugar, ligeramente por encima del candidato indígena.

El juez de la causa pidió al movimiento político indígena que sustancie "de manera clara y precisa los fundamentos de su pretensión", para proceder con el trámite.